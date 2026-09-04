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BRAND X – Theory of Nothing, recorded live 1977

(Moonjune Records)

Près d’un demi-siècle après leur enregistrement, des bandes analogiques miraculeusement retrouvées dans les archives de Robin LUMLEY permettent enfin à BRAND X de publier le document que les amateurs espéraient depuis des décennies. Jusqu’ici, les collectionneurs devaient se contenter de bootlegs de qualité très inégale, sans que le groupe n’en retire le moindre bénéfice. Avec Theory of Nothing, c’est enfin un véritable témoignage officiel de la tournée américaine de 1977 qui voit le jour.

Considéré par le régisseur Pete DONOVAN comme le sommet scénique de BRAND X, ce concert de l’automne 1977 a été remastérisé par Percy JONES à partir des bandes stéréo originales destinées à la diffusion radiophonique. Il réunit la formation historique : John GOODSALL, Percy JONES, Robin LUMLEY, Morris PERT et Kenwood DENNARD, au sommet de leur créativité.

L’intérêt historique est considérable. L’album contient notamment les premières versions de trois compositions qui seront ensuite retravaillées pour Masques. Mais au-delà de ce précieux témoignage, c’est surtout la liberté de jeu qui impressionne. BRAND X y déploie toute la puissance de son langage collectif : longues improvisations, ruptures rythmiques, virtuosité sans ostentation et écoute permanente entre les musiciens.

Robin LUMLEY signe des interventions de clavier somptueuses. Si certaines sonorités peuvent évoquer Jan HAMMER ou Chick COREA, son toucher harmonique et son sens des couleurs demeurent immédiatement identifiables. John GOODSALL impressionne par son jeu d’une fluidité exceptionnelle, alternant lignes cristallines, attaques fulgurantes et lyrisme sans jamais céder à la démonstration gratuite.

Percy JONES reste, quant à lui, un phénomène à part. Son toucher « élastique », sa précision rythmique et son vocabulaire harmonique continuent d’en faire l’un des bassistes les plus singuliers de l’histoire du jazz-rock. Face à lui, Kenwood DENNARD propulse le groupe avec une énergie phénoménale, tandis que Morris PERT enrichit chaque pièce de couleurs percussives d’une finesse remarquable tout en étant robuste. Ensemble, ils forment une mécanique redoutable, capable de passer d’une sophistication extrême à une puissance quasi rock sans perdre une once de cohésion.

Cette publication rappelle à quel point BRAND X occupait une place unique dans le jazz-rock fusion de la seconde moitié des années 1970. Là où tant de groupes privilégiaient la démonstration technique, BRAND X savait transformer la virtuosité en véritable discours musical. Ce concert de 1977 confirme que cette année-là constitue sans doute le point culminant de son aventure scénique.

1977 : Phil COLLINS participe également à Moroccan Roll. En revanche, la tournée américaine de l’automne 1977 se déroule sans lui, car il est mobilisé par GENESIS. C’est Kenwood DENNARD qui le remplace sur scène, et c’est cette formation que l’on entend sur Theory of Nothing. DENNARD est aussi en partie sur Livestock (1977).

La pochette rend un superbe hommage au travail du studio Hipgnosis. Elle revisite celle de Moroccan Roll et prolonge la photographie d’origine grâce à une remarquable reconstitution. Sylvain DESPRETZ a accompli un impressionnant travail d’archives et de mise en scène, allant jusqu’à retourner sur les lieux du cliché original pour les rephotographier et recréer l’ambiance avec la participation de la population locale. Un travail d’une rare exigence.

Avec Theory of Nothing, MoonJune Records inaugure une série d’archives qui s’annonce essentielle. Plus qu’un simple album live, il s’agit d’un document historique qui replace enfin BRAND X à la hauteur de ce qu’il a toujours été : l’une des formations les plus inventives, les plus élégantes et les plus audacieuses de toute l’histoire du jazz-rock fusion.

Thierry Moreau

Le double CD Theory Of Nothing est disponible exclusivement sur :

officialbrandx.bandcamp.com