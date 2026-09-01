Sheila CHANDRA redonne de la voix

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Retirée de la scène musicale depuis 2009, la chanteuse indo-britannique Sheila CHANDRA, révélée avec le groupe MONSOON dans les années 1980, a été peu présente sur scène à l’époque de sa carrière solo. Pleinement consciente que bon nombre de ses fans étaient déçus de ne jamais l’avoir vue en concert, elle annonce la sortie d’un nouvel album, Echo, afin de leur donner un aperçu de ce à quoi ressemblaient ses performances vocales solo virtuoses à couper le souffle.

Echo est donc un recueil d’enregistrements live extraits de différents concerts, émissions de télévision ou de sessions radio jamais publiés jusqu’à présent. Son titre faisant allusion à une nymphe qui a perdu la voix (à l’instar de Sheila CHANDRA il y a une quinzaine d’années), cet album rassemble les meilleures interprétations de morceaux tirés principalement de ses albums Weaving My Ancestors’ Voices (1992) et The Zen Kiss de 1994.

Mais il réserve aussi bien d’autres surprises précieuses, dont deux chansons tirées de son cinquième album solo, Roots and Wings, dans lequel elle affinait les techniques qu’elle allait ensuite utiliser dans sa trilogie discographique chez Real World, ainsi qu’un morceau issu de ses prestations lors de la première tournée du projet Imagined Village en 2007.

Voici la liste complète des morceaux :

1. Speaking In Tongues III

2. Ever So Lonely / Eyes / Ocean

3. Dhyana And Donalogue

4. The Enchantment

5. Waiting

6. Speaking In Tongues II

7. Lament Of McCrimmon / Song Of The Banshee

8. Mecca

9. Sacred Stones

10. The Blacksmith

11. Speaking In Tongues I

12. Nana / The Dreaming / Fine Horseman

13. Speaking In Tongues IV

14. Shehnai Song

15. Sailor’s Life

16. Shanti Shanti Shanti

Echo sortira le 25 septembre a priori uniquement en vinyle et en version numérique (avec six titres supplémentaires, les six derniers mentionnés ci-dessus), et le premier titre, Ever So Lonely / Eyes / Ocean, est d’ores et déjà disponible à l’écoute.

https://www.sheilachandra.com/