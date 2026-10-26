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Conrad SCHNITZLER – Conal

(Bureau B)

Pour les amateurs de musique d’une autre dimension, voici un précieux document paru tout récemment sur le fameux label Bureau B. Ce disque de Conrad SCHNITZLER était sorti auparavant en 1981, sous un format LP limité à 4000 copies, sur Uniton Records, un label indépendant basé en Norvège. Comme le souligne les quelques notes du livret, Conrad avait l’habitude de diffuser ses travaux (LP, cassettes) par lui-même mais aussi via des labels internationaux.

En 1981 toujours, c’est un label américain DYS qui publie l’album Control, suivi de Concert en 1986 (toujours aux États-Unis via le label Idiosyncratics) et de Consequenz 2 en Espagne (le label Discos Esplendor Geometrico fondé par Gabriel RIAZA et Andrés NOARBE, membres du groupe industriel-synth pop AVIADOR DRO).

Conal propose une autre vision du travail de SCHNITZLER à savoir deux très longues pièces intitulées N1 (21’45) et N2 (21’50). Il s’agit de deux morceaux instrumentaux qui ont la particularité d’être divisés en sections bien distinctes et collées les unes aux autres pour former deux séquences étranges et complexes mais réellement passionnantes à écouter.

Le travail de production est impeccable, ce qui laisse suggérer à Asmus TIETCHENS (le concepteur des notes du livret) que peut-être ce disque a été réalisé au studio Paragon de Peter BAUMANN (studio crée en 1977 à Berlin), avec l’aide probable de ce dernier et de l’ingénieur du son Will ROPER.

Merci donc à Bureau B de nous permettre encore une fois de découvrir un nouveau trésor au titre bien mystérieux et provenant du vaste catalogue d’un artiste, performer, théoricien et musicien aventureux, disparu il y a déjà 15 ans, le 4 aôut 2011.

Cédrick Pesqué

Page : https://conradschnitzler.bandcamp.com/album/conal

Page label : https://www.bureau-b.com/artists/conrad-schnitzler