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Festival interceltique de Lorient 2026

Entretien avec Jean-Philippe MAURAS + Compte rendu

En 2025, Le Festival Interceltique de Lorient (FIL) avait mis en avant les « Cousins d’Amérique » (voir https://rythmes-croises.org/festival-interceltique-de-lorient-2025-les-cousins-damerique-part-1-compte-rendu/). Pour son édition 2026, il revenait vers nos contrées européennes en mettant certes à l’honneur une nation, mais cette dernière se retrouvait au centre d’un espace plus vaste. Il s’agissait de la « Cornouailles au cœur de la mer Celtique ». La Cornouailles avait déjà été mise en avant en 2015. Elle partageait alors l’affiche avec l’Île de Man. Le FIL faisait également cette année une infidélité à sa règle qui est de démarrer le premier vendredi du mois d’août. Il s’est en effet tenu du vendredi 31 juillet au dimanche 9 août. Il existe énormément de manifestations culturelles en Bretagne autour du 15 août et le but était d’essayer d’être le moins concurrentiel possible.

Entretien avec Jean-Philippe MAURAS

(directeur artistique du FIL)

Le FIL ne démarre pas le premier vendredi du mois d’août !

Jean-Philippe MAURAS : Non, mais le premier dimanche du mois d’août est bien dans les dates du FIL. La Grande Parade a toujours lieu le premier dimanche. Là, c’est le 2 août.

Ce sont vraiment des choix. On souhaite ne pas avoir le 15 août parce qu’il y a beaucoup de manifestations culturelles bretonnes qui ont lieu chaque année ce jour-là. On ne souhaite pas vampiriser ces autres manifestations en étant présent sur ces mêmes dates.

Cette année, il y a bien une nation celte à l’honneur ; mais elle est incluse dans un concept plus vaste.

JPM : Le choix pendant des années, de 1994 à 2023, a été en lien avec des nations. À mon arrivée, en 2021, j’ai continué. Je trouve ça très intéressant, mais je trouvais dommage qu’on ne puisse pas travailler sur des thèmes transversaux, c’est-à-dire des thèmes où, sur une année, toutes les nations seraient concernées.

L’année des Jeux Olympiques en 2024 était un peu particulière. Il y avait moins de jours, elle était un peu décalée dans le temps. Je me suis dit qu’on n’allait pas travailler sur une nation, mais sur un thème transversal qui était « la Jeunesse des Pays Celtes ». C’était un thème très intéressant puisque chaque nation a pu participer et envoyer à Lorient le meilleur de sa jeunesse.

On a ensuite enchaîné sur « les Cousins d’Amérique ». Ce n’était pas « l’Année de l’Acadie ». On a plutôt fait un focus sur toute la Côte Est nord-américaine, de La Louisiane jusqu’à Terre-Neuve. C’était une édition très sympa avec des groupes aussi bien anglophones que francophones, par rapport à leurs traditions celtiques et comment ces traditions ont évolué au cours des derniers siècles depuis l’arrivée des premiers colons irlandais et même bretons en Amérique du Nord.

Cette année, on revient sur une nation. C’est bien « la Cornouailles au cœur de la mer celtique ». C’est un double thème. On met la Cornouailles, nos cousins d’outre Manche, à l’honneur, mais également la Mer Celtique, c’est-à-dire ce côté maritime. La Mer Celtique existe réellement. Sur une carte maritime, on voit bien « Celtic Sea ». C’est bien le sud de l’Irlande, le sud-ouest du Pays de Galles, La Cornouailles bien évidemment et le nord de la Bretagne. C’est une mer interceltique. La caractéristique de tous les pays celtiques d’Europe, c’est la mer ! L’édition 2026 montre une édition un peu plus maritime, un peu plus salée que les précédentes.

Il y a justement un spectacle qui s’appelle Celtic Sea.

JPM : Il est déjà passé sur le festival en 2024. Carlos NÚÑEZ avait justement écrit cette œuvre autour de la mer celtique et sorti un album. On l’avait invité. C’était trop beau ! Je trouvais difficile de ne pas lui redemander de venir rejouer cette œuvre.

Carlos NÚÑEZ, c’est une valeur sure et un ambassadeur du FIL !

JPM : C’est peut-être aujourd’hui l’artiste celtique ou interceltique le plus représentatif de ce que peut être l’esprit du FIL. C’est un enfant de Lorient. Il le dit lui-même. Il a joué la première fois quand il avait 11 ans. J’ai toujours dans mon bureau une photo de Carlos NÚÑEZ lors de sa première participation sur la grande scène du FIL à l’âge de 11 ans. Il en a 55, donc ça fait 44 ans. Il passe de manière récurrente. Il a un vrai public. Les festivaliers l’aiment beaucoup. Je trouve qu’il symbolise bien cet esprit de l’Interceltisme, de la rencontre avec l’autre et avec les différents types de musique. C’est toujours un vrai plaisir d’accueillir Carlos à Lorient.

Pour rester dans les pays hispaniques, on peut croiser un groupe … chilien, CELTICTRIO !

JPM : L’opportunité était belle. Je parle souvent des huit nations européennes et de la diaspora à travers le monde, Amérique du nord, Australie, Nouvelle-Zélande. Il y a déjà eu dans l’histoire un « pipe-band » japonais ou palestinien, des groupes vietnamiens, mexicains ou brésiliens. Là c’est un groupe chilien. On ne l’aurait pas fait venir spécialement parce que dans le contexte du développement durable, d’être éco-responsable, on évite de faire traverser l’Atlantique simplement pour faire un concert et repartir. Ils sont en tournée en Europe. CELTICTRIO est d’ailleurs un quartet, comme les trois mousquetaires (rires).

Par rapport au thème de l’an denier, ce sont nos Cousins d’Amérique … du sud !

JPM : C’est vrai que c’est moins marqué. On parlait de Carlos NÚÑEZ. Il a fait un album intégralement sur l’influence des musiques celtiques au Brésil. On sait qu’on retrouve des groupes de musique celtique, de musique irlandaise, un peu partout en Amérique du Sud.

J’ai rencontré encore récemment un musicien chilien sur Paris. Il a un groupe dans le style des POGUES. Il me disait qu’un jour il jouerait peut-être à Lorient. On le retrouvera peut-être à l’affiche d’un « Bouge ton Celte » ces prochaines années s’il est en tournée en Europe. Il n’y a pas de frontières. Au même titre qu’on dit qu’il y a des Bretons partout à travers le monde, il y a de la musique celtique ou irlandaise partout à travers le monde également.

On parlait de valeur sûre avec Carlos NÚÑEZ, CAPERCAILLIE, c’est aussi le cas.

JPM : C’est la dixième fois que CAPERCAILLIE passe au FIL. La première fois, c’était en 1989. Je m’en souviens. J’y étais ! J’ai souvenir de ce jeune groupe qui a fait carrière et qui est devenu le groupe écossais par excellence. Il a plus de quarante ans de carrière. On connait les individualités, entre Michael MCGOLDRICK, Donald SHAW, Karen MATHESON. Ce sont tous des grands noms de la musique écossaise. C’est un groupe qui est toujours aussi influent.

Musicalement, c’est classe ; donc entendre un concert de CAPERCAILLIE au Théâtre, c’est juste un pur moment de bonheur.

À l’auditorium Saint Louis est projeté un documentaire sur le groupe irlandais BOTHY BAND. Le groupe s’était reformé et devait se produire au FIL en 2024. Tu as des nouvelles ?

JPM : Oui ! Pour la tournée de 2024, ils ont pu faire des concerts jusqu’au mois d’avril et les concerts des mois de juillet et d’août ont été annulés pour raison de santé. C’est le joueur de bouzouki, Donal LUNNY*, qui avait des problèmes de santé. Mais aujourd’hui, c’est Paddy KEENAN* qui est régulièrement en traitement médical.

En 2024, c’était une des dernières occasions de voir ce groupe sur scène. C’était un vrai bonheur de pouvoir l’accueillir à Lorient. J’ai eu la chance de le voir en concert en janvier 2024 à Glasgow au Celtic Connections. Réentendre ces albums des années 1970, ce répertoire-là, c’était juste un moment de plaisir intense. Cela reste des albums fondateurs de nos musiques. On avait quand même pu accueillir Matt MOLLOY en 2024. Mais en tout cas, BOTHY BAND ne jouera définitivement plus sur scène. C’est la vie. L’âge est là.

Cela aura été un rendez-vous manqué en 2024, hélas. Il reste les toujours les albums. Même sur les plateformes, on peut encore écouter leur musique et elle nous fait toujours autant plaisir.

(* Paddy KEENAN est décédé le 9 septembre 2026 et Dónal LUNNY est décédé le 23 octobre 2026 – cf. l’article https://rythmes-croises.org/le-musicien-et-producteur-irlandais-donal-lunny-ne-mettra-plus-les-coeurs-en-mouvement/.)

Agnès OBEL fait partie de ce que tu appelles « les pas de côtés » !

JPM : Mes petits pas de côtés (rires) ! Une programmation c’est entre 400 et 450 concerts proposés en 10 jours sur 12 scènes différentes. Il y a énormément de choses évidemment qui ont toutes un rapport avec nos nations et la musique celte aussi bien traditionnelle que très contemporaine. De temps en temps, j’aime bien inviter des artistes qui, même s’ils ne sont pas dans l’univers celtique, influencent malgré tout des artistes de nos musiques. Pour moi, Agnès OBEL fait partie de ceux-là. C’est une artiste majeure de la musique actuelle qui mélange sa musique danoise, classique, jazz, contemporaine et qui a une vraie signature. Elle le fait relativement bien et elle influence aussi beaucoup de musiciens sans coller complètement à une musique ou une autre pour en faire sa propre musique, son propre univers.

Le Festival Interceltique lui parlait ?

JPM : Oui ! Agnès OBEL fait partie de ces artistes qui ne vont pas bêtement dans un endroit ou un autre. Elle était très fière que le FIL, qui est un festival qui a un ADN particulier, qui est singulier, lui demande. C’est dans ces conditions-là qu’elle a accepté. Cela reste une Européenne, et le festival est connu internationalement et beaucoup en Europe.

Yann TIERSEN, même s’il est breton, c’est une proposition alternative !

JPM : C’est la quatrième fois qu’il passe au FIL. Il habite Ouessant. Il reste malgré tout un breton qui ouvre vers d’autres univers, mais qui est influencé par le territoire. Il avait aussi une actualité et ça me paraissait normal de le programmer.

Ce n’est pas réellement un pas de côté parce qu’il reste breton par rapport à Agnès OBEL.

Le championnat des bagadoù reprend ses droits…

JPM : L’année dernière, c’était quasiment l’équivalent. Tous les bagadoù étaient présents et ils ont joué. Il n’y a pas eu de champion de Bretagne à la fin. On avait quand même fait un concours, un prix du public, le prix Polig-Monjarret. C’était le BAGAD MELINERION de Vannes qui avait emporté ce prix.

SONERION avait décidé de mettre les concours en pause pour des raisons internes. Cette année, c’est reparti ! Mais à la fin du concours, on va demander au public présent au stade de voter pour son coup de cœur. On verra si le prix du public sera le même que le prix du jury.

Souvent, entre jury et public, il peut y avoir des différences.

JPM : Cela peut se comprendre, mais c’est avant tout un très beau spectacle. Ce sont quand même les meilleurs bagadoù de Bretagne qui se présentent.

Un spectacle qui est différent, c’est le défilé de Pascal JAOUEN, Métamorphoses, qui investi à plusieurs reprises l’Espace Jean-Pierre Pichard.

JPM : Pascal JAOUEN est ce célèbre brodeur quimpérois, que beaucoup de gens connaissent, qui a fait de son nom quasiment une marque. Comment il a pu aller de la broderie traditionnelle à la broderie contemporaine ? Ce n’est pas de la haute couture, mais de la haute broderie. Au cours des dernières décennies, il a proposé assez régulièrement des défilés. Il a pris sa retraite en 2021. Je le vois assez régulièrement et en 2024-2025, il m’a dit qu’il referait quand même bien une collection. Il a donc commencé à travailler sur cette collection qui s’appelle Métamorphoses qu’il va présenter pour la première fois. L’intérieur de l’Espace Jean-Pierre Pichard n’est pas l’espace de concert habituel. C’est le même toit mais l’intérieur du lieu est travaillé de manière à accueillir le défilé qui est donné à quatre reprises pour permettre au plus grand nombre de découvrir la nouvelle collection de Pascal.

Le groupe JOLI MONDE a été actif durant la seconde moitié des années 1980. Les musiciens ont décidé de se réunir à nouveau. JOLI MONDE était contemporain des débuts de FOLLEN, le groupe dans lequel tu officiais dès la fin des années 1980. Vous aviez l’occasion de vous croiser.

JPM : On a eu l’occasion de se croiser. Je pense notamment au fest-noz du Coat-Favan au Haut Corlay, qui existe d’ailleurs toujours. JOLI MONDE est un groupe qui est vraiment resté dans son secteur des Côtes d’Armor, le Trégor. Je trouvais bien de faire un clin d’œil à ces groupes qui ont quand même marqué des festou-noz de leur secteur. L’an dernier, on a reçu KORRIGANED qui a souvent joué au FIL et qui continue après plus de 50 ans de carrière. On a aussi KOSKERIEN qui est aussi un groupe du pays vannetais depuis plus de 40 ans. Ce sont des groupes réguliers qui animent des festou-noz toute l’année depuis des décennies et donc, c’est intéressant de faire un clin d’œil, qu’ils puissent venir sur les scènes du FIL et partager en même temps la scène avec de jeunes groupes qui ont peut-être gagné le trophée Inter-lycées ou le Kan ar Bobl cette année.

Ce contexte intergénérationnel existe et est une vraie réalité de notre culture bretonne.

Le spectacle Horizons Celtiques, anciennement Nuits Magiques ou Nuits Interceltiques, fait peau neuve.

JPM : En 2025, on fêtait la trentième année de ce spectacle qui a vu le jour à l’époque de Jean-Pierre PICHARD, qui s’appelait les Nuits Magiques et qui sont devenues les Nuits Interceltiques.

Ce grand spectacle au Stade du Moustoir rencontre un succès tous les ans. C’est un spectacle qui est retransmis sur France Télévision depuis de nombreuses années. Malgré tout, ce n’est pas le même spectacle depuis trente ans. C’est toujours ce son et lumière qui permet de présenter le meilleur des différentes nations celtes en danse et en musique. C’est une forme de découverte, de voyage à travers ces nations celtes. Mais il y a toute une scénographie derrière, il y a tout un rythme.

Au cours des trois dernières années, on avait deux personnages, deux marionnettes à l’hélium, qui s’appelaient « les Célestes » qui ont servi de M. et Mme Loyal, qui présentaient et qui faisaient le liant entre toutes les nations.

Cette année, on change la scénographie, le contexte technique et aussi l’histoire. J’ai fait appel à un conteur qui s’appelle Achille GRIMAUT. On a travaillé pendant des mois à écrire un nouveau conte, c’est-à-dire revenir sur l’origine du conte, le « Il était une fois » et le « ils vécurent heureux » qu’on a tous connus étant enfants. Le conte, c’est assez magique et l’idée c’est de se dire que même s’il y a 8000 spectateurs dans le stade, le conteur, qui sera réellement là, va raconter une histoire en différents épisodes. Il y a bien un début et une fin, pour faire rentrer les gens dans l’imaginaire et le tout entrecoupé par les différentes nations qui s’intègrent également à l’histoire.

C’est vraiment le spectacle familial par excellence.

JPM : C’est un spectacle qui permet aussi de recevoir les gens qui viennent pour la première fois à Lorient. Qu’est ce qu’il faut faire si on n’est jamais venu à Lorient ?

Je dis souvent deux choses. Il faut déjà déambuler dans les rues de Lorient, sur le Festival, prendre un badge et se laisser porter. La deuxième chose, c’est bien de prendre une place pour Horizons Celtiques parce que c’est une manière de découvrir un spectacle tout public, qui permet de découvrir l’essence et l’essentiel de chaque nation celte présente.

ELUVEITIE, c’est ce qu’on appelle le métal celtique. C’est une première pour le FIL !

JPM : C’est une première et je n’espère pas une dernière ! On est le Festival Interceltique de Lorient de 2026, d’aujourd’hui. Il y a beaucoup de choses. Il y a trois ans, j’avais mis en place la soirée « Bouge ton Celte » consacrée au rock et au punk celtique. On a fait depuis l’année dernière une soirée électro. Je me disais qu’en Europe, il existe aussi des groupes de métal celtique et de très bons groupes, notamment les suisses d’ELUVEITIE.

Après tout, on est dans notre thématique. Il y a également un public pour ça. Certains disaient qu’on n’aurait jamais de métal au FIL. Eh bien si, on peut très bien en avoir aussi !

C’est donc une première, et ils ont complètement leur place. Je suis très fier et très heureux de les avoir sur l’affiche cette année.

Avec cette soirée et les soirées « Bouge ton Celte » et « ÉlectroFil », le FIL se termine sur des propositions très alternatives.

JPM : Le lieu s’y prête aussi ! Je suis très fier du nom « Bouge ton Celte ». Le titre définit bien ce que l’on souhaite faire. C’est écouter des groupes, participer et faire la fête. Le lieu est très grand, on peut accueillir énormément de public. En général, le punk celtique, c’est très très festif ! On avait initié avec LES RAMONEURS DE MENHIRS et CELTKILT.

CELKILT revient cette année avec THE MANKY MELTERS et SON’S OF O’FLAHERTY. On est dans cet univers post-POGUES.

« ÉlectroFil », on en avait parlé l’année dernière. Le mouvement électro est présent partout et sur tous les type de musique, de la musique classique à la musique contemporaine en passant par les musiques du monde. Quand on parle par exemple du groupe NOON qui existe depuis bientôt neuf ans, c’est du néo-trad, mais c’est de l’électro qui rencontre des cornemuses. Il y a beaucoup de formations de ce type. Je trouvais bien de pouvoir faire une soirée dans l’Espace Jean-Pierre Pichard avec tous les codes de l’électro, c’est-à-dire que, du moment où on rentre jusqu’au moment où on sort, durant cinq à six heures, il n’y a pas de pause.

Mais au même moment, il y a plein d’autres propositions qui sont plus dans l’habitude ou le contexte traditionnel ou de musique celtique telle qu’on l’entend. C’est l’avantage de Lorient, on peut en avoir pour tous les goûts et tous les styles.

Musiques celtiques s’écrit au pluriel !

JPM : Toujours !

Le concept Celtic Odyssée n’a pas été renouvelé cette année ?

JPM : Non ! On a fait le quatrième Celtic Odyssée l’an passé autour de Calum STEWART. Pour des raisons professionnelles, il n’a pas pu enchaîner avec une cinquième édition. J’ai été un peu juste sur la préparation. Celtic Odyssée, ça ne se décide pas trois mois à l’avance. C’est un long travail de conception, de distribution, d’envoi de partitions. Là, on était trop juste. Je préférais ne pas faire de Celtic Odyssée cette année plutôt que de mal faire, mais on retrouvera ce concept sur les prochaines années.

L’an dernier, nos « Cousins d’Amérique » étaient mis en avant. On peut constater qu’ils sont encore bien représentés cette année.

JPM : On profite des tournées européennes des groupes pour pouvoir les faire revenir sur Lorient et notamment deux groupes qu’on a découvert l’an passé, LA FAMILLE LEBLANC et MOYENNE RIG qui sont du Nouveau Brunswick en Acadie. En clin d’œil et en faisant le lien, je trouvais super de pouvoir les réinviter.

On aura aussi les Québécois du groupe É.T.É et un artiste de Louisiane, Louis MICHOT. Cela a une touche celtique et une touche d’exotisme.

Le concept avait été lancé en 2024 et était absent l’an dernier. L’ »Interceltic Music Camp » revient cette année. Peux-tu nous rappeler de quoi il s’agit ?

JPM : C’était la volonté en 2024, lors de l’année de « la Jeunesse des pays celtes », de faire une sorte de « summer camp », un camp d’été sur un contexte musical que l’on a appelé « Interceltic Music Camp », le camp interceltique de musique. On va le refaire cette année.

Il y a deux jeunes, un garçon et une fille, de chaque nation celte d’Europe qui viennent dix jours avant le début du Festival pour travailler ensemble. On a seize jeunes entre dix-huit et vingt-cinq ans, des huis nations celtes. On forme deux groupes de huit. Dans chacun des groupes, ils vont jouer un ou plusieurs morceaux de chaque nation ensemble. Chaque groupe a une forme de parrain qui les guide. Il y a Youn KAMM et Thomas MOISSON. On ne leur donne pas de nom. C’est juste marqué IMC 1 et IMC 2.

Ils travaillent pendant dix jours et à l’issue, c’est le début du Festival. On va les retrouver quasiment tous les jours sur différentes scènes. Ils sont pour moi une démonstration de ce que peut être la musique interceltique, une mise en avant de la jeunesse et aussi une façon de créer un réseau. On voit que ceux qui ont participé il y a deux ans ont pu se recevoir les uns les autres et jouer sur d’autres festivals ensemble ou participer à des albums des uns et des autres.

Et ce sont aussi peut-être les célébrités de demain ?

JPM : Qui sait !

Autour du FIL

Pour cette édition 2026, il y a quelques changements en interne à commencer par une nouvelle agence de communication.

JPM : Le FIL est une grosse organisation à tous les niveaux. On n’est pas loin de 900 salariés, 1800 bénévoles. Cela devient d’un seul coup une petite entreprise de 2700 personnes qui s’impliquent pour accueillir des centaines de milliers de festivaliers.

Au niveau médias, on a fait appel à une nouvelle agence pour se renouveler dans notre pratique par rapport à la presse, par rapport aux journalistes. On a fait le pari de prendre une société qui n’était pas, comme les années précédentes, basée à Paris, mais basée en Bretagne. Elle a aussi des antennes sur Paris parce qu’en France on est dans un pays où les choses peuvent être centralisées à Paris, notamment au niveau de certains médias. Mais aujourd’hui, on n’est pas obligé de rester à Paris pour pouvoir communiquer. L’avantage d’une agence basée en Bretagne permet à l’équipe de communication permanente du FIL de travailler toute l’année en présentiel avec cette agence. C’est une première et pour l’instant, on est très heureux du travail effectué.

Il y a aussi eu un changement de président. C’est assez fréquent. Quelle est la différence par rapport à toi qui est directeur ?

JPM : Le FIL est soutenu par une association loi 1901 qui est l’Association Festival Interceltique de Lorient. Comme pour toute association, il y a des membres. Ces derniers élisent un conseil d’administration qui va élire un président et choisir un bureau pour le seconder.

Parallèlement, il y a une structure professionnelle avec une direction. J’assure la direction artistique et je porte le projet du Festival. Je suis secondé par un directeur administratif et financier, par toute une équipe de permanent auxquels s’adjoignent après des saisonniers au fur et à mesure que le FIL approche.

C’est la synergie qu’il y a entre la gouvernance de l’association et la direction qui permet de pouvoir monter ce festival. Le président est bénévole et la direction est professionnelle. La différence est essentiellement là. C’est vrai que les présidents, vice-présidents et trésoriers sont des gens qui sont élus. C’est la logique de toute association.

C’est ta cinquième édition au poste de directeur artistique. Avant toi, en cinquante ans, il n’y en a eu que deux. Cela met une certaine pression ?

JPM : Peut-être au démarrage. Je suis sur ma sixième en tant que directeur artistique puisque la première, je l’avais tuilée avec Lisardo LOMBARDIA. Là, je clos la cinquième édition que j’ai vraiment signée. Être directeur artistique, c’est signer une programmation, une ligne artistique, une volonté. Je me dis : déjà cinq ans ! Pourtant, il y a encore plein d’idées. J’ai énormément de choses dans la tête. Je ne vais pas dire pour les cinquante prochaines années puisque je ne serai plus là non plus, mais au moins pour les cinq prochaines années.

Il y a beaucoup de thèmes, de focus, d’envies et toujours cette même volonté de mettre en avant nos musiques celtiques, de valoriser l’interceltisme, la rencontre entre les nations celtes, afin qu’elles restent délibérément des cultures vivantes. Il faut donc travailler sur un Festival Interceltique d’aujourd’hui en partant de musiques très traditionnelles jusqu’aux expressions les plus contemporaines qui peuvent exister et surtout s’intéresser à l’intergénération. On doit pouvoir avoir quinze ans ou soixante-quinze ans et pouvoir venir sur ce festival.

Évidemment, les envies ne seront pas forcément les mêmes, mais l’avantage de ce festival urbain, avec le nombre de scènes et de propositions, c’est qu’il y en a pour tous les goûts. Il y a de la place. Certains disent qu’on entend toujours la même chose, c’est toujours la même musique trad’ mais il y a aussi des choses très actuelles, très contemporaines. C’est ça Lorient !

Tu es encore jeune, mais y a-t-il un âge limite pour être directeur artistique ?

JPM : (rires) Je n’y pense pas du tout ! Chaque année est un challenge. Je pense que, comme tous les directeurs artistiques, ce sont des métiers passion. Ce sont des métiers qui nous prennent aux tripes puisqu’il n’y a pas d’horaires. Je ne suis pas directeur artistique simplement entre 8h00 et 17h00 et du lundi au vendredi. Je vis sept jours sur sept avec cette fonction, cette mission. On pourrait le dire comme ça. Je dors avec, je rêve, je cauchemarde. J’imagine plein de choses.

Une édition, c’est en général 18 mois de préparation. Depuis janvier 2026, j’ai déjà le nez sur l’édition 2027. Je sais là où on va en 2027, la programmation et ce qu’on va pouvoir y faire. J’ai commencé à travailler sur 2028.

C’est cette notion de projet qui porte et qui est intéressante. Ce qui m’aide, ainsi que mes équipes et tous les gens qui œuvrent pour le Festival, c’est l’adhésion des festivaliers. Le jour où on propose des choses et qu’il n’y a pas grand monde, c’est peut-être qu’on vise à côté. C’est aussi un partage. On ne doit pas faire du public pour du public. L’envie, c’est de pouvoir montrer au plus grand nombre la richesse de nos musiques celtiques.

Entretien réalisé le 16 juillet 2026 par Didier Le Goff dans les studios de RCF Sud Bretagne à Lorient en collaboration avec David, technicien-réalisateur. Un grand merci à lui.

Compte rendu de l’édition 2026 du FIL

L’été fut chaud et sec. La Bretagne en général et Lorient en particulier ont aussi du faire face à ce climat préoccupant. Heureusement, le FIL a été épargné d’une météo caniculaire. La réussite de la manifestation a été de mise une fois encore. Pour la première fois, le nombre de festivaliers a réussi à atteindre le million. En additionnant le nombre de billets et de badges vendus, on atteint le chiffre de 203700 unités. Entre le passage à niveau du Cours de Chazelle et le Stade du Moustoir, la Grande Parade des Nations Celtes a attiré au total plus 95 000 spectateurs.

Championnat des bagadoù

En 2025, en raison de difficultés internes de Sonerion, la fédération qui gère les bagadoù, la deuxième manche du concours des bagadoù n’avait pas pu avoir lieu durant le FIL et aucun champion n’avait été désigné.

Un spectacle et un concours, le Trophée FIL Polig-Monjarret, avait malgré tout pris place dans l’enceinte du Stade du Moustoir. Le vote désignant le vainqueur était revenu au public et non à un jury. C’est le BAGAD MELINERION de Vannes qui l’avait alors emporté. Les choses sont rentrées dans l’ordre cette année.

En première catégorie, au bout du suspense c’est finalement le BAGAD CAP CAVAL de Plomeur qui a conservé son titre obtenu en 2024, devançant Le BAGAD KEMPER et le BAGAD RONSED MOR de Locoal-Mendon. Il est à noter les très belles quatrième place du BAGAD MELINERION et sixième place du BAGAD SONERIEN AN ORIANT de Lorient. Les Bagadoù de Pommerit-le-Vicomte et Beuzec-Cap-Sizun descendent en deuxième catégorie tandis que le Bagad de Brest remonte en première catégorie, Il sera accompagné du Bagad de Camors champion 2026 de deuxième catégorie qui accède à l’élite pour la première fois de son histoire.

Le public était de son côté à nouveau appelé à voter dans le cadre du Trophée FIL Polig-Monjarret et c’est cette fois encore le bagad de Vannes qui l’a emporté.

Espace Jean-Pierre Pichard

Le Chapiteau de l’Espace Jean-Pierre Pichard est le lieu le plus adapté pour la tenue des grands concerts. C’est cependant pour un évènement différent qu’il a été exploité durant le premier week-end. En effet, l’espace était dévolu au célèbre brodeur et styliste Pascal JAOUEN qui venait y faire découvrir sa dernière collection baptisée Métamorphoses, une deuxième vie à quatre reprises. Après une soirée de relâche le lundi, la série de concerts s’est amorcée dès le lendemain.

Agnès OBEL fait partie de cette catégorie d’artistes que le directeur du FIL aime à nommer « les pas sur le côté ». En effet, on ne peut pas qualifier l’œuvre de la chanteuse, compositrice et musicienne danoise de celtique. Il n’empêche que sa venue à Lorient était un évènement et répondait visiblement à une attente puisque le public a répondu largement présent à la proposition. Accompagnée de trois musiciennes (claviers, violoncelle, percussions), Agnès OBEL a présenté un répertoire aux confluences de la pop, du classique et même du folk, en n’oubliant pas d’interpréter le titre qui l’a fait connaître, Riverside, issu de son premier opus en 2010.

Il s’agissait d’une grande nouveauté, pour la première fois dans l’histoire du FIL se tenait une soirée consacrée à la musique métal. Cela a sans doute permis d’attirer public qui ne serait peut-être pas venu au FIL autrement. Même si le métal draine encore parfois une image sombre, la soirée s’est merveilleusement bien passée et les spectateurs étaient de tous âges, même très jeunes.

Pour l’entrée en matière, le groupe rennais TANORK a ouvert la session. Et là, comme le disaient les Tontons flingueurs : c’est du brutal ! Le trio (guitare, basse batterie) allait directement à l’essentiel dans un style death-metal. S’il n’avait aucune réminiscence traditionnelle dans la musique, le chant était lui en langue bretonne même si, interprété sur le mode guttural, il n’était pas toujours évident de le distinguer.

Après une pause, ce sont les têtes d’affiche, les Suisses d’ELUVEITIE qui ont investi la scène. La physionomie du groupe a régulièrement évolué. Seul Chrigel GLANZMANN, le fondateur et chanteur, est présent depuis la création en 2002. L’esprit est cependant resté et le groupe était très attendu. Cette fois, la musique pouvait être qualifiée de folk-métal ou de métal celtique. Si on retrouvait bien la guitare électrique, la basse et la batterie, les instruments traditionnels (harpe, violon vielle à roue, flûte) n’étaient pas en reste, même s’ils pouvaient parfois avoir du mal à se faire entendre. Le chant était là aussi guttural mais il se faisait également clair grâce à la présence de la chanteuse Fabienne ERNI. Le répertoire était principalement en langue anglaise. The Call of the Mountains a été en revanche interprété dans sa version française, devenue L’Appel des montagnes. On reconnaissait aussi par moments des emprunts à des mélodies bretonnes ou irlandaises. Pour le final, c’est évidemment Inis Mona, qui reprend dans son refrain la mélodie du cultissime Tri Martolod, qui a été plébiscité par le public.

Introduite en 2024, la soirée « Bouge ton Celte » est dévolue à la musique rock celtique voire carrément punk celtique. Le succès a été au rendez vous et ce concept fait désormais partie de la programmation.

Il y a deux ans, l’une des têtes d’affiche était le groupe originaire de Roanne, CELTKILT. Ce dernier était reprogrammé cette année avec cependant une nouveauté, la présence à ses côtés du Bagad quimpérois AR MEILHOÙ GLAZ (le Moulin vert). L’association des deux ensembles est récurrente depuis plusieurs mois et cela apportait indéniablement une énergie supplémentaire à une musique qui n’en manquait déjà pas.

En amont et en aval, on a respectivement pu découvrir le groupe alsacien THE MANKY MELTERS et revoir les Bretons de SONS OF O’FLAHERTY.

Dans un tout autre style avait été lancée en 2025 une soirée appelée « ÉlectroFIL » dédiée comme l’indique son nom à la musique électro. Là encore, le concept semble se pérenniser. Pour son édition 2026, le programme mettait en lumière différentes nuances d’électro celtique.

On retrouvait avec plaisir des habitués des scènes lorientaises tels que le trio FLEUVES, influencés par le jazz, ainsi que le quartet NOON mettant en scène quatre sonneurs de cornemuses accompagnés d’un DJ.

DJ MISS BLUE seule aux platines remixait des airs familiers leur apportant ainsi une nouvelle coloration.

La découverte de la soirée fut le DJ rennais PERCEVAL. Sur la scène se tenait une fausse muraille de château et derrière aux platines, PERCEVAL dont le visage, à la manière des DAFT PUNK, était recouvert d’un heaume, lançait sa techno médiévale. C’était parfois répétitif, mais malgré tout assez original.

Le Kleub

Devenu aujourd’hui une scène incontournable dévolue aux musiques actuelles celtiques, le Kleub célébrait cette année ses cinq années d’existence avec succès.

La programmation s’est à nouveau voulue éclectique. On a ainsi pu croiser les deux rappeurs PLOUZ & FOEN qui, accompagnés d’une DJ, proposaient un répertoire original en breton.

À la croisée entre hip-hop et rock celtique avec des textes revendicatifs (en français), le groupe rennais DIGRESK, habitué du « Off », se retrouvait pour la première fois dans la programmation officielle.

Le quatuor irlandais THE WRAN évoluait dans un style folk-rock celtique pas encore si courant dans la musique irlandaise. Toujours dans une volonté de fusion, le quintet écossais DLÙ impulsait des rythmes funk voire discos à la tradition gaélique.

Le duo LLEVÓLU’ SUMICIU mixait quant à lui les chants asturiens à des sonorités électroniques.

ANHUN (Breizh Tunisian Project) est, comme son nom l’indique, une rencontre entre la Bretagne et la Tunisie. Associer le chant en breton, le mezoued, une cornemuse d’Afrique du Nord, et la musique électro restait une initiative heureuse et bienvenue qui, espérons-le, ne s’arrêtera pas là.

Le Palais

Fidèle à ses habitudes, Cécile CORBEL a pris place au Palais des Congrès en renouant avec une prestation durant l’après-midi dans le cadre d’un concept intitulé Voix Celtes. Son spectacle Le vent m’emporte est une rétrospective de vingt ans d’une riche carrière avec pour point de départ la sortie de son premier opus officiel en 2006. Une fois encore, c’est devant une salle comble que la harpiste et ses fidèles musiciens, parmi lesquels on retrouvait son compagnon Simon CABY, se sont produits.

On a beau connaître le répertoire, entre histoires, évocations de personnages réels et légendaires ou encore bandes originales de films (Brian Boru, La chanson d’Arriéty, Le Bal des Chats, Belfast), on restait enchantés, que l’on soit petits ou grands. En fin de concert, on a pu entendre l’une des créations récentes, la chanson du film d’animation Les Légendaires, sorti cette année et signée de Cécile et Simon. Il fallait faire très vite car un peu plus tard dans l’après-midi, dans un autre lieu (l’Auditorium Saint Louis), ce dernier film était justement projeté. Les deux artistes étaient d’ailleurs présents après la projection pour discuter avec les spectateurs.

Le concept de la soirée Sur les routes des Celtes du Sud nous conduisait vers les deux nations celtes ibériques que sont les Asturies et la Galice.

Rubén ALBA est un habitué du FIL. Il y a remporté plusieurs trophées lors de concours de gaïta et il s’y est déjà produit avec un groupe. Cette année encore, c’est très bien accompagné que le sonneur asturien s’est présenté devant le public. On pouvait presque parler de collectif tant la palette était impressionnante (guitare, basse, batterie, claviers, accordéon, percussions, saxophone et gaïta). Les musiciens n’étaient cependant pas tous présents sur tous les morceaux, ce qui permettait de proposer des ambiances évolutives alternant entre jazz, pop-rock avec heureusement des moments plus traditionnels.

Ensuite, c’est la joueuse de gaïta, galicienne cette fois, Susana SEIVANE qui a pris le relais. On ne l’avait pas croisée au FIL depuis 2009, année où son pays était à l’honneur. Susana était accompagnée de quatre musiciens (guitare, basse, batterie, saxophone). Le ton était très éloigné de celui de ses albums. La partie pris était visiblement de livrer une prestation pêchue. La batterie cognait fort et le saxophone prenait parfois (un peu trop) le dessus sur la gaïta. On reconnaissait quand même des airs familiers dont le célèbre Muiñeira de Chantada qui, en fin de concert, a réjoui le public.

Même s’il se fait discret, NEEAR NESAÑ est toujours en activité. Le groupe est formé du duo breton Lors LANDAT (chant) et Thomas MOISSON (accordéon) rejoint par deux musiciens originaire de l’Île de Man, David KILGALLON (claviers) et Adam RHODES (guitare). Ce dernier a remplacé la harpiste Mera ROYLE qui était présente au début du groupe en 2019 ainsi que sur l’unique CD de 2021. Il ne s’agissait pas d’un collage de deux branches de la musique celtique. Le quatuor réussissait à mettre en place des convergences qui existent réellement dans une vision collective. Du coup, une mélodie manxoise avec des paroles en breton n’avait rien d’incongrue. Il y avait en plus une véritable complicité entre les membres, soutenue par la truculence et l’humour de Lors LANDAT. Tout cela faisait passer un excellent moment.

Présent depuis les années 1990, les Gallois de CARREG LAFAR sont des habitués du FIL. Après une pause de quelques années, le groupe effectuait son retour. Pour les connaisseurs, le plaisir était grand de retrouver la formation menée par la chanteuse Linda OWEN JONES entourée de ses trois compères. La voix était éloquente, soutenue par une musique sobre et uniquement acoustique avec de belles envolés du violon. CARREG LAFAR est aussi un des rares groupes gallois à utiliser la cornemuse. Le quatuor s’est également produit sur le quai de la Bretagne devant une audience conquise.

Tout au long de l’année 2026, le groupe galicien LUAR NA LUBRE effectuait une tournée afin de célébrer ses quarante ans. Il semblait dès lors logique que cette série de concerts fasse une halte à Lorient où le groupe ne s’était pas produit depuis 2017. Il n’a une fois encore pas failli à sa réputation.

LUAR NA LUBRE est quand même un ensemble de neuf membres proposant ainsi une palette instrumentale variée. Tous n’étaient cependant pas obligatoirement présents sur chaque plage. Les titres chantés alternaient avec les passages uniquement instrumentaux. À l’instar de celles qui l’ont précédée à ce poste, la chanteuse actuelle Cris LÓPES possède une voix et une présence éloquente. Des diversions vers la musique irlandaise ou bretonne se faisaient également entendre. Le sonneur de cornemuse Bieito ROMERO n’hésitait d’ailleurs pas à rappeler les liens existant entre la Galice et la Bretagne. Parmi les moments forts, on pouvait retenir un classique, Os Animaïs, qui est une version réarrangée de la chanson irlandaise Johnny I Hardly Knew ya. On attend désormais LUAR NA LUBRE dans dix ans afin de célébrer avec lui ses cinquante bougies.

Le Théâtre

Le Théâtre de Lorient étant en travaux durant l’été 2025, il n’avait pu accueillir aucun spectacle et ces derniers s’étaient répartis entre le Palais des Congrès et l’Espace Jean-Pierre Pichard. À nouveau opérationnelle, la scène a accueilli de grands noms tout au long de la semaine.

Le dernier album en date de Denez PRIGENT s’appelle Toenn-vor, Chants des sept mers. Il se trouvait donc en parfaite adéquation avec le thème maritime retenu cette année par le FIL. Oscillant entre l’électro et des moments plus introspectifs, le chanteur a pioché dans ce récent opus, parmi lesquels figurait une poignante reprise d’Amsterdam de Jacques BREL, pour faire naviguer les spectateurs. Il n’a cependant pas oublié ses classiques.

Carlos NÚÑEZ avait lui aussi un répertoire lié à la mer. Celtic Sea a d’abord été un CD paru fin 2023 suite à une commande de la compagnie maritime Brittany Ferries pour ses cinquante ans. Le spectacle avait été joué au FIL en 2024. Cette année, il se trouvait réellement adapté aux circonstances. Là encore, tout le concert ne tournait pas autour de l’album et Carlos, fidèle à sa réputation, a une fois encore entrainé les spectateurs dans un voyage interceltique.

L’une des sensations aura été le spectacle Cap Kozmik qui réunissait le BAGAD CAP CAVAL et le groupe MODKOZMIK GALACTIK. Entre le champion 2026 des bagadoù et le quintet de musique à danser à l’instrumentation plutôt atypique (claviers, batterie, trompette, trombone et saxophone), l’entente était parfaite, que le bagad soit au complet ou pas. Par moments, deux des membres de MODKOZMIK donnait aussi de la voix. L’association des cornemuses et bombardes avec les cuivres sur une rythmique intense fonctionnait impeccablement.

La précédente venue des écossais de CAPERCAILLIE à Lorient remontait à 2022. Le groupe s’était alors produit en compagnie de l’Orchestre de Bretagne pour une re-visitation symphonique de son répertoire. Cette fois, il s’agissait d’une version plus classique dudit répertoire même si le terme peut sembler galvauder tant le groupe sait emporter le public à chaque prestation. Le violoniste n’ayant pu être présent, c’est Éadaoin NÍ MHAICÍN du groupe LEDA qui assurait la première partie, qui l’a remplacé au pied levé.

Si CAPERCAILLIE jouait cette fois sans orchestre, la musique symphonique n’était pas pour autant absente. Le spectacle L’Irlande Symphonique reprenait les grandes lignes de deux œuvres majeures de la première moitié des années 1980 du compositeur Shaun DAVEY, The Brendan Voyage ainsi que The Pilgrim. C’est l’Orchestre Symphonique du FIL accompagné de musiciens et chanteurs, qui avaient la lourde tâche de réinterpréter les compositions. On reconnaissait Ronan LE BARS et sa cornemuse irlandaise qui succédait à Liam O’FLYNN ou encore la chanteuse Zoe CONWAY qui relevait Rita CONNOLLY. Le concert a pu démontrer une fois de plus l’intemporalité et la puissance de ces œuvres.

Article réalisé par Didier Le Goff –

Un grand merci à l’agence de communication ALBA l’agence, et en particulier Leslie LE GAL.

PS : En 2027, le FIL démarrera à nouveau un peu plus tôt et se tiendra du 30 juillet au 08 août. La lumière ne se fera pas sur une nation en particulier. Après avoir célébrer la « Jeunesse Celte » en 2024, le FIL rendra hommage aux « Femmes des Pays Celtes ». Hier comme aujourd’hui, ces dernières demeurent en effet un pilier de la culture celtique.

Site du Festival : https://www.festival-interceltique.bzh