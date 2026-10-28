Stephan MICUS laisse de nouvelles traces (dans le sable) et retrouve un ancien jardin

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Voyageur musical hors du commun, Stephan MICUS s’est fait une spécialité de collectionner des instruments aux quatre coins du monde pour ensuite créer à partir d’eux des compositions musicales uniques. Il s’apprête à récidiver sur son nouvel et vingt-septième album chez ECM, Traces in the Sand.

Cet album mettra en vedette une douzaine d’instruments provenant de Bornéo, du Japon, d’Inde, d’Arménie, d’Éthiopie, de Tanzanie, du Mozambique, du Botswana, du Maroc, d’Irlande, de Suisse et de Bavière, au service d’une célébration de la richesse de la mer.

MICUS a toujours été influencé par le monde naturel et sa musique s’inspire des déserts, des forêts, du tonnerre et bien d’autres éléments encore. Traces in the Sand ne cherche pas à dépeindre la mer, mais propose une réflexion sur les sentiments que suscite son état en constante évolution.

La sortie de Traces in the Sand est annoncée pour le 13 novembre prochain.

https://ecmrecords.com/product/traces-in-the-sand-stephan-micus/

Parallèlement à ce nouvel album, The Garden Of Mirrors, le quatorzième album de Stephan MICUS paru en CD en 1997, sortira pour la première fois en support vinyle.