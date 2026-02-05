La chanteuse inuit Tanya TAGAQ désigne son nouveau « protecteur »

16 vues

Quatre ans après Tongues, la chanteuse, improvisatrice et autrice inuit Tanya TAGAQ revient avec un nouvel album, Saputjiji (prononcez « Sa-put-yee-yee »). Sur ce disque, la force singulière de TAGAQ est plus imposante, innovante et pointue que jamais, visant directement la jugulaire des pouvoirs militaro-industriels-capitalistes-technologiques de l’époque.

Saputjiji, qui signifie « protecteur désigné », est une puissante riposte contre les milliardaires, le génocide, les abus et les systèmes coloniaux. Sur ce nouvel album, Tanya TAGAQ s’aventure plus loin avec des éléments de conception sonore ambiants, électroniques et cinématographiques, de l’ambiance trip-hop pulsée à la turbulence sonore.

Saputjiji sortira le 6 mars 2026 chez Six Shooter Records.

Un premier single, Foxtrot, est déjà en écoute : https://youtu.be/F1GSSyXs5Bg?si=IZ63Q2Y2ykOnRASl

La sortie de l’album sera suivie d’un deuxième projet à venir en 2026, Split Tooth: Saputjiji, une nouvelle production scénique de Kaneza SCHAAL qui mettra en vedette des chansons de l’album et transposera les paysages sonores vocaux, l’imagerie et l’univers créatif de Tanya TAGAQ dans un environnement qui brouille les frontières entre musique et mémoire, terre et souffle, corps et cosmos.

https://www.tanyatagaq.com/