Le groupe BAKA BEYOND s’éveille à nouveau

0 vue

Formé en 1992 par Martin CRADICK (ex-OUTBACK) et Su HART, BAKA BEYOND s’est rendu célèbre pour sa fusion unique de musique celtique et de musique centrafricaine, notamment celle des pygmées Baka du Cameroun (lire notre article).

Auteur de dix albums réalisés entre 1993 et 2014 (sans compter les projets parallèles et les EP numériques), BAKA BEYOND revient après un silence discographique de douze ans avec un nouvel album !

« Nous sommes ravis d’annoncer la sortie de notre premier nouvel album depuis 12 ans.

Sing The World Awake réunit la magie de 34 ans d’enregistrements sur le terrain et de 32 ans de tournées à travers le monde, et sortira le 18 septembre. »

Inspiré par la musique de la forêt tropicale, Sing the World Awake mêle rythmes africains, basse congolaise, motifs guitaristiques complexes, violon enflammé et voix entrelacées afin de créer une ambiance positive et communicative invitant irrésistiblement les esprits de la forêt à danser avec les humains, selon une croyance baka.

Sa sortie sera sera accompagnée d’une tournée ainsi que d’un concert de lancement à Bristol, le 8 octobre.

http://www.bakabeyond.co.uk/

https://bakabeyond.bandcamp.com/