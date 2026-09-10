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MAD MASKS – Mad Masks

(Le Label Beige)

Voici une petite merveille que nous devons au Label Beige et que nous vous recommandons vivement. C’est un disque mystérieux à tous les niveaux. Le côté macabre de la pochette donne le ton, avec ces deux squelettes en pleine discussion dans un décor de vitrail des plus colorés… Une représentation de la Mort étonnante et assez drôle. Cela donne une petite idée de ce que nous allons découvrir.

Il y a très peu d’informations sur ce disque, ce projet et ce nom MAD MASKS. Cela ajoute au mystère. Nous ne savons rien, alors que nous vivons à une époque où nous savons tout grâce au web. Il n’y a plus trop de place pour le mystère et l’inconnu. Ce disque, paru en mai dernier, nous rappelle que ce qui compte avant tout c’est la musique… Une musique instrumentale (15 titres dont 6 étaient déjà parus en 2015, pour une durée totale de 66 minutes) enregistrée en France, à Bauges.

Jouons donc le jeu et privilégions le mystère. Ecoutons ce disque sans se poser de questions du genre: qui se cache sous MAD MASKS ? Est-ce un groupe ou une seule personne ? Les plus curieux feront eux-mêmes la recherche. Personnellement, je n’en ferais rien à part qu’il s’agit bien d’un duo français.

Tout ce qui compte, c’est ce que nous entendons. Et c’est vraiment une expérience inoubliable. Ce disque (en fait, il s’agit de leur troisième album) nous plonge dans un univers fantastique, très sombre et oppressant. Ce côté dark électronique (des titres comme Loup et Nex par exemple) fait penser à notre ami Peter FROHMADER (l’album Ritual).

Dans la musique et les ambiances développées par MAD MASKS, nous pourrions trouver aussi des liens avec des groupes comme ART ZOYD. C’est un fabuleux voyage dans l’obscurité, en marche pour une procession funèbre et martiale (le titre d’ouverture Nihaya). Nous imaginons des temps révolus, antiques, des civilisations disparues et oubliées dans les brumes de l’histoire (Kairos). Dans cette musique, la lumière semble s’être éteinte pour toujours. « Mais où sont passées, où sont passées les lumières qui nous guidaient ?… Les ténébres sont partout, couvertes de cendres. » (MANSET)

Des nuits sans étoiles guident nos pas, traversant des paysages inhospitaliers et effrayants, tout droit sortis des pires cauchemars (Aconit, Kuru avec cette petite rythmique entre SUICIDE / Martin REV et le Brian ENO de Another Green World).

Ce disque impressionnera les amateurs d’ambiances sombres, tribales (Achlys résonne encore dans nos oreilles), gothiques mais aussi très certainement les spécialistes de cold-wave (Récifs ou Fable rappellent la beauté désespérée de TRISOMIE 21 ou de JOY DIVISION / NEW ORDER 1981-1982 (la basse de Peter HOOK) voire aussi de krautrock.

MAD MASKS ne passera certainement pas sur les ondes des grandes radios préférant la variété insipide. Cette musique s’adresse à ceux qui aiment vivre des aventures sonores uniques, poétiques, mélodiques et étourdissantes. Ce disque est une révélation, sa musique annonçant sans aucun doute les désastres à venir.

Cédrick Pesqué

Page label : https://lelabelbeige.bandcamp.com/album/mad-masks