MATS/MORGAN BAND – Heat Beats Live // MATS/MORGAN – Trends and other Diseases

MATS/MORGAN BAND – Heat Beats Live

(Cuneiform Records)

Règle n° 1 : MATS/MORGAN BAND est avant tout un groupe de scène.

Règle n° 2 : MATS/MORGAN BAND est surtout un groupe de scène.

Règle n° 3 : MATS/MORGAN BAND est en priorité un groupe de scène. Les autres règles découlent des précédentes…

Étonnez-vous, après cela, que sa discographie soit pour (bonne) moitié constituée d’enregistrements live. Il y a eu Radio Da Da, Live, On Air with Guests, et même leur dernier disque studio, Thanks for Flying with us, comprenait des bonus live. Parce qu’on ne change rien ni à la tradition, ni à une formule gagnante, Heats Beats Live est donc lui aussi un album live (comment ça vous l’aviez deviné ?), et rend compte du travail de composition et d’improvisation (les deux étant indiciblement liés) que le groupe a effectués sur scène de 2005 à 2007.

C’est bien simple, quand MATS & MORGAN jouent en live un morceau qu’ils ont déjà enregistré, ils le déforment et le transmutent tellement qu’il en devient un autre morceau ! Advokaten, un morceau de leur premier album, a ainsi servi de point de départ à toute une saga thématique dont deux nouveaux épisodes nous sont ici livrés.

Si les anciens disques live de nos Suédois mutins à l’insolente virtuosité documentaient un concert spécifique, celui-ci fait un va-et-vient permanent entre un concert donné dans la célèbre salle lilasienne le Triton en 2005 et deux concerts aux Club Fasching de Stockholm en 2005 et 2007. Heat Beats Live est donc un montage de prises live enchaînées les unes aux autres sans que l’on s’en rende toujours compte, laissant apparaître un flot ininterrompu de jongleries musicales certes athlétiques mais jamais forcées ni poseuses, carburant au seul principe de plaisir, même dans les plans les plus techniquement tordus.

De thèmes donnant prétexte à des improvisations farfelues et sinueuses aux simples « sketchs » ramassés et servant de lien coagulant entre deux pièces montées, la musique se déploie selon un principe de flexion/extension, sans temps mort, mais avec tout de même quelques passages plus « soft » pour faire temporairement retomber la pression.

Ce faisant, le groupe apparaît moins sous la forme quintette qu’on lui connaissait auparavant (sauf sur deux morceaux), que sous la forme d’un simple duo ou bien d’un trio, avec le bassiste Tommy TORDSSON, qui ajoute sa « patte slappante » à l’imparable machine à groover auto-régénérante du batteur et du claviériste. À ceux qui avaient trouvé le précédent effort studio du groupe, Thanks for Flying with us, un peu trop sage et policé, Heat Beats Live rappelle que la sueur et l’hypnose servent toujours de terreau de base à MATS & MORGAN.

Fruit confit sur le cake, le DVD Tourbook qui accompagne ce disque live comporte 65 (!) documents

filmés couvrant seize ans de carrière du batteur et compositeur Morgan ÄGREN. On le retrouve ainsi dans diverses formations : MATS/MORGAN BAND bien sûr et en priorité (avec notamment quelques extraits filmés des concerts qui ont donné matière au CD), mais aussi ses diverses contributions externes, comme le projet Sol Niger Within, de Fredrik THORDENDAL (MESSHUGAH), le JANIS ELIASSON BAND, FLESHQUARTET, un groupe Tribute à CAPTAIN BEEFHEART, un enregistrement en hommage à Christian VANDER, etc. Les apprentis batteurs se délecteront en boucle des nombreux soli de batterie qui émaillent cet immense carnet de souvenirs visuel, ponctué également d’extraits d’interviews, dans lesquels Morgan nous fait visiter son garage avec ce sens du décalage qui lui est propre…

L’allure et le rythme « zapping » donné à l’ensemble (certains extraits ne durent que quelques secondes, à l’instar des sketches du CD audio) ne permettent pas au spectateur de se laisser gagner par la lassitude visuelle. Au contraire, il sort du visionnage avec cette même impression d’avoir la tête qui titube que lorsqu’il revient d’un concert de MATS & MORGAN.

MATS/MORGAN – Trends and other Diseases

(Cuneiform / Orkhêstra)

Qu’ils sont bienheureux, ceux qui ont pu suivre les aventures discographiques de MATS & MORGAN depuis leurs débuts ! Bienheureux mais peu nombreux, vu que les productions du label UAE, créé par Morgan ÄGREN, n’ont guère dépassé les limites du pays natal des deux larrons, la Suède. Aussi, concomitamment à la parution de Heat Beats Live, le label américain Cuneiform, qui a signé le groupe, démarre une campagne de réédition des œuvres antérieures de MATS & MORGAN parues sur UAE, afin d’en faire profiter un plus grand nombre d’auditeurs à travers le globe.

C’est donc avec Trends & Other Diseases que commence cette entreprise de rééditions, autrement dit par le commencement, puisque cet album, initialement paru en 1996, fut le premier effort de l’infernal duo. À cette époque, on ne parlait pas encore d’un MATS/MORGAN « BAND », mais juste de MATS & MORGAN, et ce disque est un pur produit de studio qui se démarque des opus du BAND ultérieur.

Plébiscités quelques années auparavant par Maître ZAPPA, dont ils ont continué à jouer la musique au sein du FRANK ZAPPA MEMORIAL BARBECUE entre 1994 et 1996, les deux « enfants terribles » ne semblent s’être fixés aucune direction par trop limitative et s’amusent sur leur premier opus avec tous ce qu’ils ont pu trouver dans les méandres de leur imagination débordante, qu’importe le style, jazz-rock, pop, métal ou rock avant-gardiste ! Morgan ÄGREN est déjà cette redoutable machine à groover que l’on sait, et Mats ÖBERG est ce prodigieux maître des claviers, délivrant les sons les plus impossibles et les plus joyeusement kitsch.

Mais tous deux se partagent aussi d’autres fonctions : on trouvera donc Morgan non seulement à la batterie, mais aussi à la basse, aux instruments-jouets, ou même aux claviers et aux vocaux, tandis que Mats, outre ses synthés, use également d’un harpsichord, de son harmonica et, surtout, de sa voix, un élément qui a depuis été mis de côté ! Sur un bon nombre de morceaux, notamment en première partie d’album, Mats chante, de ce timbre fortement réminiscent de celui de son idole Stevie WONDER, particulièrement évident sur I See You, Trash Romantic Land ou encore Guardian Witch.

Donc, oui, MATS & MORGAN ont aussi fait dans la chanson, mais savamment détournée, comme on le devine bien. Il faut voir avec quelle ardeur juvénile MATS & MORGAN se mettent à hurler « It’s a Stupid Bagatelle » ! Et ce n’est pas tous les jours qu’on peut entendre chanter « You, son of a bitch ! » dans un refrain pop ! À côté de cela, on trouve des instrumentaux vraiment « strange » (Sockeplast, Fire aud Audio) ou azymutés (Advokaten, premier d’une série conceptuelle).

De nombreux invités ont été conviés à partager les frasques sonores du claviériste et du batteur, notamment Jimmy ÄGREN à la guitare slide et à la mandoline, Johan GRANSTRÖM à la basse acoustique, Jonas KNUTSSON à la scie musicale, Fredrik THORDENDAL à la guitare électrique, Roger BERSTRÖM aux marimba et xylophone, ou encore DILBA, une chanteuse dont la voix, souvent trafiquée, prend un air lancinant et groggy joliment décalé, notamment par-dessus le riff métal de Russin Läsk, morceau assez foutraque (parmi d’autres) dans lequel intervient aussi un chanteur gospel et un autre faisant des bruits de bouche !

Trends and Other Diseases possède un peu de tout, du sucré, du salé, du pimenté, souvent mélangés et assaisonnés dans des proportions qui se foutent du raisonnable. C’est dire s’il y a de quoi décoincer les zygomatiques de l’auditeur.

Par rapport à la première édition, l’ordre des pièces a été un poil chamboulé, deux bricoles ont disparu, mais un gros morceau bonus a été ajouté : Vault Soup Medley, vol. 1, est en effet un montage de morceaux réalisés avec le sampler EMAX, une machine qui, aux dires de Morgan ÄGREN, était assez capricieuse en concert, un peu comme le mellotron dans les années 1970… Quoi qu’il en soit, Morgan a assemblé suffisamment d’extraits pour que ce bonus atteigne les 15 minutes. Il aurait pu durer davantage, mais cette réédition atteint déjà les 78 minutes, alors bon faut pas abuser…

Stéphane Fougère

