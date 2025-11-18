4 vues

MATS/MORGAN BAND – Thanks for Flying with Us

(Cuneiform Records)

The Music or The Money…, dernière réalisation studio de notre duo de choc, remonte à 1997, rendez-vous compte ! Depuis lors se sont succédés archives (Radio Da Da, Teenage Tapes), prestations en concerts (Live, On Air with Guests) et collaborations de toutes sortes (le très noir Led Circus de Simon STEENSLAND ou encore le plus extrême Sol Niger Within du guitariste de MESHUGGAH Fredrik THORDENDAL pour ceux que le métal n’effraie pas). Cela n’a pas empêché Mats ÖBERG et Morgan ÅGREN de poursuivre leur route, et ainsi de se faire connaître en sillonnant l’Europe, ingérant toutes ces expériences pour nous revenir, sans doute, souhaitons le, plus fort que jamais. Petite déception tout de même, il faut bien l’avouer.

Ça commence pourtant bien avec un Sinus impérial qui ouvre donc ce providentiel Thanks for Flying with Us, véritable troisième album studio du groupe ; il nous dégage presque instantanément les voies respiratoires de toutes ces mauvaises odeurs qui depuis longtemps nous entourent. Un vent frais qui charrie les fragrances de WIGWAM, Hermeto PASCOAL et même NATIONAL HEALTH, puisque le groupe s’y voit à présent accompagné de quelques choristes qui donnent le change, non sans humour. La plage titre qui lui emboîte le pas sonne, elle, comme une synthèse de leur collaboration avec l’ « axeman » de MESHUGGAH cité plus haut et leurs derniers travaux.

Ces deux titres jettent les bases de leur histoire passée avant de se plonger dans le vif du sujet. De manière générale, moins nerveux qu’autrefois, on ne s’étonnera pas dès lors d’y retrouver beaucoup de sonorités échappées de The Music or The Money…, les errances électroniques du disque Morgan prenant ici plus d’ampleur. Encore quelques touches WEATHER REPORT sur Not Us et quelques accents « zappaesques » par là pour compléter le tableau, même si ces derniers s’illustrent désormais en priorité au travers d’arrangements très fins et délicats (le dialogue violon/harpe de Softma), finiront par dresser le portrait d’un disque qui s’amuse, cherche, mais ne trouve pas forcément.

Le cheval de bataille de MATS/MORGAN demeure encore et toujours ce sens du rythme inné qui propulse véritablement chacun des titres, un festival de temps impairs chassant les temps pairs et inversement. Toutefois, si la technique et la virtuosité du groupe restent inattaquables, il y a peu d’innovation à se mettre sous la dent, le groupe ne nous proposant au final qu’une relecture moins affable d’une grammaire déjà connue sous un angle parfois (trop ?) dépourvu de caractère, au travers de l’intervention d’instrumentistes extérieurs au projet, comme sur Allan in the Rain ou les shakers impromptus de Wenjie.

Bien qu’elles gagneront toujours à être encore patiemment ingérées, tout le paradoxe de ce disque provient du fait que le duo semble vouloir tout miser cette fois sur les mélodies, alors que c’est justement le point faible de ce Thanks for Flying with Us ; elles paraissent moins immédiates. En réalité, elles sont surtout moins fortes, d’autant que le groupe a pris le pari d’enrober tout cela dans une ambiance assez cossue, décision qui n’est pas sans conséquence sur la dynamique générale de l’album.

Néanmoins, MATS/MORGAN BAND demeure tout de même le seul groupe au monde à pratiquer aujourd’hui une musique telle que celle-là. Alors même si leur passage sur Cuneiform n’a pour l’instant pas livré toutes ses promesses, souhaitons-leur au moins, maintenant qu’ils sont libérés de ce poids administratif, de pouvoir jouir enfin d’une couverture médiatique digne de ce nom, à la démesure de leur talent.

Domenico Solazzo

Site : www.morganagren.com

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n° 19 – mars 2006)