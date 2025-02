Park JIHA part à la recherche des « choses vivantes »

0 vue

La compositrice et multi-instrumentiste coréenne Park JIHA, que nous avions découverte avec son premier album, Communion, paru chez Glitterbeat en 2018, et avec une performance au festival Worldstock aux Bouffes du Nord, à Paris, revient avec un quatrième album, All Living Things, où sa maîtrise des instruments traditionnels coréens est intimement mêlée à des compositions profondément personnelles et à une utilisation habile des sonorités contemporaines. Park JIHA y crée une musique patiente et immersive, une musique qui illumine l’essence et la texture du monde naturel et vivant, dont elle explore la vision à travers des méthodes idiosyncrasiques et profondément personnelles.

Jouant comme dans ses disques précédents (Philos en 2018 et The Gleam en 2022) de chaque instrument, méticuleusement overdubbé et superposé en studio pour créer de somptueux univers sonores, Park JIHA s’appuie sur son expérience de la musique traditionnelle coréenne et utilise un éventail d’instruments peu familiers à la plupart des auditeurs occidentaux : le piri (une sorte de hautbois) ; le yanggeum (un dulcimer martelé) et le saenghwang (un grand orgue à bouche en bois). À côté de ces instruments, on peut également entendre de la flûte, du glockenspiel, des cloches, la voix de Park JIHA et, surtout, de l’électronique.

« Dans mon précédent album [NDLR : The Gleam], j’ai utilisé diverses techniques pour produire des sons inhabituels mais toujours naturels à partir de ces instruments », explique-t-elle. « Avec ce nouvel album, j’ai gardé un son naturel et j’ai travaillé avec divers éléments électroniques pour rendre les compositions plus complètes et plus immersives. »

All Living Things est sorti chez Glitterbeat et est distribué par Modulor depuis le 14 février 2025 :

https://modulor-records.com/fr/artist/park-jiha/

