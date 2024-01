Thierry ZABOITZEFF se fraie un nouveau passage

31 vues

Thierry ZABOITZEFF (ex-ART ZOYD) annonce la sortie prochaine d’un nouvel album intitulé Le Passage, qui sera disponible en CD et en digital. Il sera constitué de cinq pièces inédites et a été entièrement composé, interprété, enregistré, mixé et masterisé de mai à octobre 2023 par le « Dr. ZAB », qui joue comme à son habitude plusieurs intruments : violoncelle, voix, guitare basse, claviers, échantillonneurs, programmation et divers traitements électro-acoustiques.

Thierry ZABOITZEFF n’est cependant pas complètement seul cette fois, puisque Jean-Pierre SOAREZ (ex-ART ZOYD lui aussi) joue de la trompette sur trois morceaux. Le visuel de la pochette a été confié une fois de plus à Thierry MOREAU, et la note d’intention a été rédigée par Denis DESASSIS, lequel présente l’album comme « tendant un fil mystérieux entre un passé inquiet, que rappelle ici la trompette de Jean-Pierre Soarez et ses échos « zoydiens », un présent destructeur où la forêt devient désert et un futur incertain qu’il est urgent de dessiner. »

Amateurs de « musiques nouvelles européennes » (comme on les appelait jadis), n’hésitez pas à vous engouffrer dans Le Passage dès le 9 février 2024, date de sa sortie chez Monstre Sonore – WTPL-Music, et sera distribué par PIAS. La distribution digitale sera assurée par Believe.

Voici un petit extrait pour mettre l’eau à la bouche et dégourdir les oreilles :

The Passage est en précommande ici :

https://www.fnac.com/a19061387/Thierry-Zaboitzeff-Le-Passage-CD-album#omnsearchpos=1

https://www.cultura.com/p-le-passage-10347615.html

https://www.zaboitzeff.org

https://thierryzaboitzeff.bandcamp.com/