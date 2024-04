10 vues

TJOY – Totem de feu

(Autoproduction)

Derrière TJOY se cache un duo pour le moins singulier. Il est constitué du compositeur aquitain Thierry JARDINIER, ancien percussionniste du groupe dirigé par Érik BARON, DÉSACCORDES, qui s’est depuis les années 2010 passionné pour les matériaux résonnants (gongs…) et a ainsi fondé l’ensemble orchestral GONG’s SYMPHONIUM, et d’Olek YARO, auteure et interprète polymorphe – et thérapeute – d’origine tataro-ukrainienne, installée en France depuis plus de vingt ans. Elle a travaillé avec plusieurs compositeurs et s’est impliquée dans diverses formations allant du folk-rock (OLEKTRICITY) au rock progressif (OLEK BAND) en passant par la musique symphonique et autres projets alternatifs (Jean MUSY & ARCADIA). Ce n’est pas la première fois que Thierry JARDINIER habille une voix et des textes avec ses gongs, percussions et claviers (cf. les lectures de poésies avec Béatrice DUMONT, ou la lecture du Cantique des cantiques avec Laurence CARCY). Mais avec Olek YARO, il a conçu une création autrement ambitieuse en forme de « mandala sonore » composé de huit paysages pluridimensionnels.

Le chiffre huit n’a pas été choisi arbitrairement. Il correspond au nombre d’éléments représentant les forces de l’ordre naturel d’après la cosmologie animiste. Le projet du duo TJOY a ainsi été inspiré par le Yi-Jing, soit le « Livre des mutations » ou encore le « Livre des transformations », un traité de divination qui fait partie des Classiques chinois et qui s’appuie notamment sur huit trigrammes. Ce traité, écrit par des lettrés confucéens, aurait été créé par des chamanes sibériens. Totem de feu, titre de cette création de TJOY et du présent CD, est formé de huit pièces musicales et textuelles dont chacune porte le nom d’un élément naturel : Ciel, Brume, Feu, Tonnerre, Vent-Bois, Eau, Montagne et Terre.

Sur chacune de ces pièces, Olek YARO délivre une performance de vocaliste, de chanteuse ou de conteuse à caractère volontiers incantatoire, se chargeant aussi de créer des boucles sonores en forme de drones hypnotiques tout en s’accompagnant d’instruments acoustiques.

Compte tenu du contexte thématique, Olek YARO s’incarne volontiers en prophétesse, démiurge ou gardienne des sagesses ancestrales, semant ses sentences ésotériques au gré des dimensions élémentales visitées, qu’elles soient chtoniennes ou stratosphériques. Thierry JARDINIER en déploie les reliefs sonores avec son assortiment de gongs, de tambours et y ajoute parfois des programmations électroniques, tel un chamane qui traverse les siècles et les cultures.

C’est du reste sur les vagues vibrantes de ses gongs que s’ouvre le Ciel, pièce inaugurale du disque, créant un subtil et envoûtant fracas sur lequel se posent les incantations nébuleuses de la pythie céleste Olek YARO.

L’atmosphère se fait plus diffuse et fragile dans Brume, zébré de vocalises lénifiantes, de tintements suaves et de résonances inquiétantes.

Puis, sans crier gare, le Feu fait son apparition. Le Verbe y fait son apparition et s’y montre disert : les mots mi-récités, mi-chantés d’Olek YARO agissent comme des tisons. Les gongs de Thierry JARDINIER font office de flammèches qui s’élèvent progressivement au ciel, et les tambours et boucles rythmiques qui leur succèdent à mi-parcours sont autant de crépitements à la marche toute rituelle. La pièce s’étalant sur une quinzaine de minutes, on peut dire qu’il s’agit d’un Feu nourri ! Le Tonnerre qui suit n’a rien d’une déflagration, plutôt d’un voyage astral nimbé de vocalises languissantes et de nappes diaphanes.

La matière devient plus concrète avec Vent-Bois : une boucle de basse, un « beat » de batterie et des percussions génèrent un « groove » capiteux au récit initiatique féminin narré par Olek, dont l’épilogue prend une tournure dramatique. On arrive à un point d’Eau : les échos métalliques et les frappes spectrales de Thierry tissent un relief troublant à la litanie narrative de la prêtresse YARO. L’escalade de la Montagne se fait à la force de frappes résonnantes et à la lumière blafarde de vocaux sinueux.

Nous parvenons au terme de cette excursion mystique : la parole sacrale d’Olek flotte entre les rebonds vibratoires des gongs de Thierry. Et comme le veut la coutume, le mandala s’évapore, retourne à la Terre, emportant ses secrets…

Fort de cette alliance entre émanations vocales, verbe poétique occulte, résonances métalliques, chamades rythmiques boisées ou virtuelles, ce Totem de feu nous emmène aux confins d’une expérience sensorielle qui réveille les présences vibratoires à l’œuvre dans les mythes anciens et qui dépeint les contours mouvants d’un nouveau rêve des origines. Il convient de l’approcher avec l’esprit prédisposé au rêve et les oreilles bien éveillées.

Stéphane Fougère

Sites : https://olekyaro.com/

https://gongssymphonium.fr/index.php/fr/