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Avant-Garde TOUTE ! – Philippe ROBERT / Joëlle VINCIARELLI

(Editions Lenka Lente)

Petit ouvrage ramassé et aéré à la fois, petit format avec petite intro et une page par album sélectionné (200 en tout pour faire un beau chemin de fer avec autant de wagons, à la façon des guides compacts de A à Z, à la lecture agréable), avec reproduction de la pochette et à chaque fois une chronique à deux voix. On pourrait, sans s’aventurer, dire que c’est la version condensée ou de poche des Musiques Expérimentales du même Philippe ROBERT écrites en solo et parues en 2007 chez le Mot et le Reste. Il faut ne pas oublier que ce Philippe ROBERT a écrit d’autres encyclopédies tout aussi foisonnantes (Agitation Frite en 3 tomes) chez Lenka Lente et ailleurs, qu’il a rédigé le guide ultime Musiques Traverses et horizons en 400 disques auquel on se réfère avec plaisir, sans cesse pour s’y retrouver dans la jungle musicale.

Pour parfaitement jouer le jeu des deux auteurs, faisons de notre côté une chronique courte (exercice pas toujours facile), comme un billet d’humeur. Ici pas d’entrées chronologiques, l’alphabétique est privilégié (dommage, car il n’a pas de valeur ajoutée sauf à mettre pas loin les uns des autres : Laurie ANDERSON, Robert ASHLEY, Joan La BARBARA, William BASINSKI, David BEHRMAN, Michèle BOKANOWSKI et Gavin BRYARS, toutes et tous juste avant John CAGE et en oubliant l’autre John, auteur des deux Inside the Dream Syndicate avec entre autres Tony CONRAD avant sa carrière pop). Dans les deux ouvrages de Philippe ROBERT publiés chez Le Mot et le Reste consacrés aux musiques expérimentales, on partait de Luigi RUSSOLO (1921) pour atterrir au bout de 360 pages et 102 chroniques aux dimensions diverses et variées à John ZORN (2007).

Ici, on remonte à 1960 (Edgar VARÈSE, Henry COWELL), on n’oublie pas Jean DUBUFFET, on est ravis de voir que les petits catalogues tels Lovely Music, Chatham Square, Cramps sont bien représentés. On peut regretter l’absence de Ghédalia TAZARTÈS, de certains Allemands de la famille krautrock, surtout CLUSTER et POPOL VUH, des musiciens anglais autour de WIRE et THIS HEAT, et de certains autres Français très en marge comme LARD FREE, KLIMPEREI et ILITCH.

Mais, les auteurs le disent eux-mêmes cet ouvrage n’est pas une anthologie. Dans l’intro, les deux mêmes parlent des 3 coffrets Avant-Garde de chez Deutsche Grammophon (en effet réédités depuis peu) qui ont été les déclencheurs de leur passion pour ce genre de musique, mais quoi dire sur certains albums désormais introuvables (et depuis très très longtemps) et/ou, pas du tout distribués. Que dire également de La liste des « écartés à qui on demande un petit pardon », liste bien longue de près d’une page, mais moins longue que celle de l’ouvrage de 2007, il est vrai. Un tome 2 de rattrapage serait-il envisagé ?).

Ceux-ci, à l‘instar du Salon des Refusés de mai 1863, peuvent se dire qu’ils restent à la marge de la marge de la marge et que leur orgueil reste intact. L’exercice est difficile et il est sans aucun doute bien mené sans aucun dérapage, c’est à la fois un florilège ou un inventaire, les auteurs emploient d’ailleurs les deux termes.

Osons ici pour conclure les expressions un peu sophistiquées de « morceaux choisis et résultats d’un butinage », d’une collecte « sans allégeance et sans orthodoxie » et ajoutons-y le doux terme en forme de mosaïque littéraire de miscellanées.

Xavier Béal

Page éditeur : https://www.lenkalente.com/product/avant-garde-toute-de-philippe-robert-jo%C3%ABlle-vinciarelli