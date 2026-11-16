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Didier MALHERBE / Raphaël DIDJAMAN – Cheerful Pendulum

(Feeling Musique / Tribalzik Records)

En 2024, Didier MALHERBE bouclait la boucle de l’aventure HADOUK, duo fondé avec Loy ERHLICH devenu trio puis quartet avant de redevenir duo, avec le Concile des Oiseaux. Pour autant, il ne mettait pas fin à ses expériences musicales, puisqu’on l’a vu se commettre sur scène avec le saxophoniste-claviériste-tarogatiste Yochk’o SEFFER (NEFFESH MUSIC, ZAO, MAGMA…). Et le voici qui revient avec un nouveau disque enregistré avec un certain Raphaël DIDJAMAN, que l’on a également vu performer subrepticement lors d’un concert du même Yochk’o SEFFER, ceci pouvant expliquer cela…

De plus, l’artiste invitée sur une partie de ce disque, la violoncelliste Laure VOLPATO, a elle aussi déjà joué et enregistré avec le héraut vétéran de la NEFFESH MUSIC. Comme quoi le monde, s’il n’est pas aussi plat que certains veulent encore le prétendre, n’est pas aussi grand que cela ! Mais le monde sonore concocté par MALHERBE et DIDJAMAN déploie son espace dans les grandes largeurs, quitte à y rendre le temps un rien affolé, et joyeux de l’être ! Voici donc l’histoire d’un Cheerful Pendulum…

Comme on le sait, depuis plusieurs années, Didier MALHERBE a troqué ses saxophones contre des flûtes surtout extrême-orientales, s’est initié à cet orgue à bouche laotien dénommé khaen et, surtout, a développé son art du duduk, ce fameux hautbois arménien à la sonorité à la fois suave, grave et nasillarde, et auquel la seconde particule du nom HADOUK fait allusion. C’est à nouveau le duduk qu’il met à l’honneur sur une bonne partie du répertoire de ce nouvel album.

Comme Didier, Raphaël DIDJAMAN a commencé par jouer du saxophone avant de jeter son dévolu, à la faveur d’un séjour en Australie, sur le très rustique mais néanmoins magique instrument de prédilection des Aborigènes locaux, le didgeridoo, dont il a appris les techniques auprès de joueurs réputés comme David HUDSON et Mark ATKINS. Raphaël joue non seulement du « didge », mais il en fabrique, enseigne sa pratique et a réalisé une méthode d’apprentissage en deux volumes DVD. En tant qu’artiste, il a initié et produit depuis les années 2000 de nombreux projets au carrefour de la world music et de l’électro-ambient (cf. ses CD Vibrations, Technolodidge, Masq, Risque de rêves…) ainsi que des créations singulières multi-directionnelles. Il a notamment conçu des musiques électroniques pour accompagner des textes du poète Arthur RIMBAUD récités par de grandes voix (Denis LAVANT, Jean-Claude DREYFUS, SAPHO, Arthur H, Viktor LASZLO, Roger CAREL…) ou encore a imaginé les sons de la préhistoire sur le projet Jurassic Sounds avec l’astrophysicien Hubert REEVES et le paléontologiste Jean-Sébastien STEYER.

Cheerful Pendulum célèbre donc en première ligne l’union du duduk et du didgeridoo, au point que le duo MALHERBE / DIDJAMAN aurait pu s’appeler, en lieu et place de HADOUK… « Didgdouk », ou encore Didgeriduduk, qui est du reste le titre de l’un des morceaux de cet album, histoire de dire.

Didier MALHERBE et Raphaël DIDJAMAN ont donc pour premier point commun d’être des souffleurs, l’un sur ses flûtes, hautbois et orgue à bouche, l’autre sur ses didgeridoos, et pour second point commun de jouer sur des instruments ancestraux en bois : bois d’eucalyptus pour le didge, bois d’abricotier pour le duduk, le bambou pour le khaen et la flûte bawu chinoise. Et même l’instrument de l’invitée de marque Laure VOLPATO, le violoncelle, est fait de bois d’érable et en épicea, signe qu’elle n’a pas été invitée au hasard…

Bref, à défaut de le faire toucher, Cheerful Pendulum donne à écouter du bois ! Mais pas seulement. Car tous ces instruments boisés issus de diverses cultures sont ici intégrés à une démarche bien contemporaine dans laquelle claviers et ordinateur tissent des séquences électroniques, créant ainsi un espace grisant et rêveur qui fait résolument perdre la notion du temps.

L’effet est immédiat dès le morceau éponyme qui ouvre le CD : un tic-tac de pattern percussif (généré au « mallet flux ») et un accord répétitif de guitare marque le défilement horizontal du temps avec une précision horlogère, alors que les souffles du didgeridoo et du duduk nous projettent déjà dans une dimension plus spiralique. Les sonorités extra-terrestres d’un synthétiseur modulaire ajoutées à celles, lunaires en diable, du duduk confirment notre envol vers d’autres contrées planétaires dans Gentle Take off.

Comme on l’a dit plus haut, une partie des compositions bénéficient du concours de Laure VOLPATO, dont les notes de violoncelle jouées à l’archet ajoutent un je-ne-sais-quoi de vibration nostalgique et de suspension émotionnelle dans Lune de jour et dans Vent sur cordes.

D’une pièce à l’autre, les combinaisons instrumentales se diversifient. C’est ainsi une flûte traversière et un piano qui évoquent l’écoulement d’une Crystal River, agrémentés d’une nappe violoneuse, d’une fine couche synthétique, d’une légère frappe de tympani et d’une pincée de didgeridoo. Le khaen laotien se superpose au duduk et au didgeridoo dans le bien nommé morceau Trois Souffles, tandis que la flûte bawu vient serpenter autour d’un berimbau dans l’hybridé BarimBawu, qui se conclut sur des grondements de didge, une nappe de violoncelle et une nappe chorale. Didier ressort aussi son « Zeff » (sa flûte harmonique qui a donné son nom à l’un de ses albums solo) dans Zeff & Didge. Au cours d’une captivante Balade en forêt, c’est à la surprise générale un qin chinois qui s’invite à la volée entre les souffles de la flûte traversière et du didge, les cordes du violoncelle et des frappes sourdes et massives de percussions.

S’esbaudissant en priorité dans des dimensions aériennes et rêveuses, le Cheerful Pendulum de nos deux globe-trotters sait aussi occasionnellement s’accrocher plus au sol, comme lors de cette White Bear Dance à la rythmique plus soutenue mais que la flûte traversière de Didier parvient à soulever dans les airs tandis qu’une petite boucle mélodique de synthétiseur semble raviver subrepticement le souvenir du thème du film Halloween… Mais peut-être est-ce moi qui a des visions sonores… Mais comment ne pas en avoir quand nos deux souffleurs nous font de même participer à une étrange compétition en pleine savane (La Course des girafes), nous font goûter un astre fruité (Apricot Moon), ou nous font jouer à cache-cache entre clartés et obscurités (Arbres et Lumière).

Inutile donc de remettre à l’heure vos montres, horloges et autres carillons, seul le « pendule joyeux » de Raphaël DIDJAMAN et Didier MALHERBE est habilité à fonctionner dans cet univers d’évanescences et de telluricités subtilement bigarré, et on peut compter sur lui pour dérouter les aiguilles comptables des temporalités trop linéaires et trop rigides !

Stéphane Fougère

Sites : https://www.didiermalherbe.com

https://www.didgeridoo-didjaman.fr/home-2/

Page : https://didjaman.bandcamp.com/album/cheerful-pendulum

Label : https://tribalzikrecord.com/

PS : Didier MALHERBE et Raphaël DIDJAMAN présenteront leur album sur scène, accompagnés par Laure VOLPATO et Shyamal MAÏTRA, le 21 novembre 2026 au Triton, 93260 – Les Lilas). Voir notre annonce.