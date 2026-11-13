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THE MOTHERS OF INVENTION – Freak Out ! 60th Anniversary Edition

(Zappa Records)

L’univers de Frank ZAPPA ne cesse de s’agrandir. Depuis quelques temps, nous avons pu voir ici et là circuler un bon nombre de documents, des rééditions (la compilation ZAPPAtite), des live (Zappa ’66: live at TTG Studios) et des coffrets anniversaires célébrant un album. Ces « boxs » sont devenues une tradition ; tout le monde a le devoir de sortir sa box anniversaire aujourd’hui ! Nous ne pouvons que pleurer pour nos pauvres petits portes-monnaies.

Le fan a vraiment une vie difficile en tombant dans cette spirale de plus en plus onéreuse ! Et le fan ne peut que regretter aussi l’absence chez nos bons vieux disquaires de la box Halloween 1978, Live at The Palladium à New York (5 CD retraçant les concerts des 27 et 31 octobre) parue l’année dernière, pour ne trouver finalement que la version double 33t. et double CD (dont l’intérêt est bien limité).

Aucun distributeur n’a pensé ou voulu faire venir en Europe cet objet fabuleux qui contenait les concerts d’octobre 78 alors que nous trouvions les années précédentes les box d’Halloween 1973 et 1981. C’est vraiment dommage ; ils ont raté leur coup cette fois-ci, car les passionnés n’auraient pas manqué de se procurer ce document, certes pas donné.

Pour nous consoler un peu, il reste d’autres box, heureusement. La dernière en date célèbre les 60 ans du mythique Freak Out !. Elle est sortie comme toujours en plusieurs formats : il y a la version box 5 CD et un blu-ray, la version box 5 LP et la version double LP (avec des disques multi-colorés). THE MOTHERS OF INVENTION sont de la fête en 2026 pour cet album qui a tant marqué les esprits dès sa sortie.

Soixante années ont passé et c’est toujours un plaisir d’écouter ce disque datant de 1966 qui n’a rien perdu de sa folie et de sa radicalité. Et ici, vous serez comblés car la box propose trois versions du disque : la « 1966 stereo mix » (CD1), la « 1966 pre-master mix » (CD 2) et la « 1966 mono mix » (CD 3).

Bon, assurément, c’est un peu beaucoup tout de même, et il n’est pas certain que nous soyons nombreux à les écouter d’une seule traite. Pour notre santé mentale à tous, prenons le temps de les écouter tranquillement à la maison. Aujourd’hui, écouter un disque, c’est presque une cérémonie, voir même un acte de résistance face à une époque qui consomme à outrance et qui jette tout autant. La musique, la vraie, ne doit pas être un produit de consommation jetable. Et, à la vue de ce qui suit sur cette box, il faut savoir en profiter.

Le CD 4 contient effectivement du matériel live, au Fillmore Auditorium de San Francisco (avec des titres joués principalement les 24 et 25 juin 1966). Le CD 5, outre quelques titres live datant du 24 février 1966 (deux titres supplémentaires qui complètent le précédent disque qui en proposait trois autres), nous découvrons des prises « rehearsals » de 1966, de nombreuses démos et autres bizarreries archivistiques.

Quant au blu-ray, sa fonction principale est de regrouper toutes sortes de mixages possibles réalisés pour l’album. Voilà donc le programme avec cette nouvelle box des MOTHERS. Vous ne serez pas déçus, surtout par les prestations live qui valent le détour. Cette édition deluxe de Freak Out ! est le document 135 dans la discographie officielle de ZAPPA. Et ce n’est pas terminé !

En effet, au début du mois de décembre, est annoncé la parution d’une autre box: celle de Zoot Allures (version 5 CD et blu-ray et divers formats LP) avec notamment la présence du concert du 8 mars 1976 à Paris au Palais des Sports.

Cédrick Pesqué

Page : https://store.zappa.com/collections/freak-out/products/the-mothers-of-invention-freak-out-60th-anniversary-super-deluxe-edition-5cd-1br