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Chansons jamais entendues à la radio (Albert MARCŒUR, Joseph RACAILLE, ÉTRON FOU LELOUBLAN, TOUPIDEK LIMONADE, KLIMPEREI, David FENECH, Ferdinand RICHARD, Frédéric LE JUNTER, BILLARD + Dj pP)

(Les Zut-O-Pistes / Gazul Records / Musea)

Il y a les compilations qui recyclent des airs archi-connus qu’on n’a même pas eu le temps d’oublier quand bien même on l’aurait voulu, et il y a les compilations qui exhument des tubes qui ne l’ont jamais été. Celle-ci appartient à la seconde catégorie, comme son titre l’indique logiquement. Tout est parti du constat que, « malgré la place privilégiée qu’occupe la chanson française sur les ondes radio, certains refrains et certains couplets en sont écartés » (sic). On ne parle pas ici des provocations à deux balles de pseudo-révoltés qui font jaser les « ministéreux » de la culture et créent des buzz médiatiques magistralement organisés pour avachir les esprits dans des débats insipides.

Il est question dans ce CD d’une autre idée de la chanson, de ce à quoi elle peut servir, de ce qu’elle sert, comment la manipuler, la retourner, la chambouler, et comment on peut jongler avec ses règles, comment on peut passer outre celles-ci « afin de lui donner vraiment de la grandeur, de la drôlerie, de la noblesse, de la beauté tout simplement » (re-sic). La collection les Zut-O-Pistes, dirigée par Dominique GRIMAUD, a donc décidé de laisser le micro à ces « maîtres-chanteurs » qui n’ont jamais franchi les péages des autoroutes de la FM, et peut-être même pas sur leurs stations « libertaires », c’est dire !

Certains morceaux retenus ici sont des pionniers de cette mouvance de la « chanson en opposition », notamment ceux de l’inénarrable ÉTRON FOU LELOUBLAN (Emoi et le Lavabo, deux classiques hilarants tirés des Sillons de la Terre) et de son bassiste Ferdinand RICHARD (Madame Colette et À la caisse, deux tubes de son album solo En Forme !! qui auraient vraiment dû le devenir). Bien entendu, il était hors de question de faire cette compil’ sans y inclure Albert MARCŒUR, qui nous livre un « cas de figure » resté inédit, Télé Bonus +.

D’anciens membres du collectif « plus-soixante-huitard-tu-meurs » BARRICADE sont de même représentés, à savoir Joseph RACAILLE avec d’inédites « chansons de poche » en hommage à Marcel DUCHAMP et BILLARD/DjpP, alias François BILLARD et Patrick PORTELLA, qui versent dans le sample « music-hallien » truculent.

Comme on pouvait s’en douter, les intraitables canassons de l’écurie In-Poly-Sons imposent leurs impossibles pochades : ainsi de TOUPIDEK LIMONADE, qui, plutôt que de faire dans le truculent, fait dans le « très cru, très cul, lent » ; ainsi du forgeron sonore Frédéric LE JUNTER, dont on révise judicieusement ici deux de ses Chansons impopulaires, dont la Chanson de pas d’amour et Quitter, avec au passage un regard plutôt ricanant sur le rap. David FENECH s’affiche avec des haïku fragiles et aériens, à la fois dépouillés et subtilement endimanchés.

Enfin, de KLIMPEREI et sa discographie pantagruélique, on a extirpé deux comptines minimalistes dignes d’un vilain petit canard keupon.

Peut-être trop courte mais assurément très efficace, cette sélection de chansons inconnues des ondes, avec leur lot de jeux de mots, de jeux de pistes, de grossièretés souriantes, de gags situationnistes et de narrations surréalistes, vous fera décrocher, au choix, fou-rires, ricanements, rictus, gloussements, ou simple sourires elliptiques. Dans le meilleur des cas, elle vous réconciliera avec « une certaine chanson française »…

À tester un de ces prochains étés sur les plages, ou bien en boîte si vous avez un pote DJ ; il vous

en sera sûrement reconnaissant !

Stéphane Fougère

Label : www.musearecords.com

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n°29 – novembre 2010)