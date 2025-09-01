Daniel DENIS entre dans le NARTHEX et UNIVERS ZÉRO refait surface

0 vue

Le compositeur et batteur belge Daniel DENIS (UNIVERS ZÉRO, ART ZOYD) monte au front des sorties discographiques, puisqu’il figure dans pas moins de trois albums à paraître à l’automne 2025.

C’est d’abord où on ne l’attendait pas, avec un tout nouveau groupe nommé NARTHEX, qu’il va se faire entendre, avec la sortie courant septembre de l’album Superstitions.

NARTHEX est un duo composé de Daniel DENIS et d’Alain NEFFE (PSEUDO CODE, HUMAN FLESH, BENE GESSERIT). Certains de leurs amis musiciens sont venus se joindre à eux : Nicolas de VILLEMARQUÉ (NUWAGE MUSIC), Anna HOMLER (THE SUGAR CONNECTION, CRO-MAGNON), Michel BERCKMANS (UNIVERS ZÉRO, JULVERNE, AKSAK MABOUL, VON ZAMLA,… ) et Daniel MALEMPRÉ (M.A.L., HUMAN FLESH).

Bien qu’ayant eu des parcours musicaux très différents, DENIS et NEFFE ont décidé de travailler dans le domaine de la musique totalement acoustique enregistrée en direct (deux microphones + DAT portable) dans des églises de leur région, chacune d’elles ayant donné aux musiciens une inspiration particulière et ayant rempli le son des instruments d’une réverbération/écho naturel.

Souvent sombre, parfois répétitive ou expérimentale, parfois rythmée et exotique, toujours basée sur l’émotion induite par le son, la musique de NARTHEX est jouée sur une ribambelle d’instruments acoustiques, tels que orgue d’église, harmonium, sitar, saxophone, hautbois, basson, cithare, valiha, sanzas, tarang, voix, percussions, clarinette métallique, guitare classique, guimbarde, ongolok, violon, dulcimer, harmonica.

L’album Superstitions sortira exclusivement en LP sur le label Sub Rosa.

Signalons également que le quatrième album studio d’UNIVERS ZÉRO, Uzed, paru à l’origine en 1984, sera réédité en LP et en CD dans une version remixée (le son a été retravaillé au studio ICP à Bruxelles) et avec une nouvelle pochette signée Thierry MOREAU.

Dans la foulée, une archive live inédite d’UNIVERS ZÉRO, Live at the Triton 2009, fera son apparition en format CD + DVD. La formation de ce concert est celle de l’album Clivages (qui est sorti en 2010), avec le retour (éphémère) d’Andy KIRK.

Les sorties de ces deux albums d’UZ sont prévues chez Sub Rosa courant octobre.