DILNURA / MASHRIQ / Abror ZUFAROV − Samarkand and Beyond (Music of Central Asia)

(ARC Music)

L’Ouzbékistan est assurément le plus peuplé et l’un des plus grands états d’Asie centrale, et le seul à partager ses frontières avec les quatre autres états de la région Transoxiane (Kazakhstan, Turkménistan, Tadjikistan et Kirghizistan) ainsi qu’avec l’Afghanistan. Sa position dans ce réseau de routes commerciales que l’on a eu coutume de regrouper sous l’expression « route de la soie » est donc déterminante, pour ne pas dire immanquable. Cela n’a pas empêché Marco Polo de passer à côté lors de ses célèbres voyages ! Dommage pour lui, car si l’Ouzbékistan est un pays en grande partie aride, il est aussi un creuset pluriculturel abreuvé de moult influences, notamment des cultures islamiques, qui s’est développé dans ces célèbres cités que sont Tachkent (la capitale), Boukhara et Samarcande (ou Samarkand).

La musique ouzbèke, tant dans sa forme folklorique que dans son expression classique, a bénéficié de toute cette richesse et de cette sophistication, qui atteint son paroxysme avec ce système musical modal qui organise les intervalles ou échelles mélodiques dénommé maqâm (l’équivalent du raga en Inde). C’est cette profusion et cette diversité que cherche à illustrer Samarkand & Beyond. S’agissant d’un CD simple, il serait plus judicieux de parler de survol. Toutefois, cette compilation a le mérite de ne pas partir dans tous les sens, car son propos est concentré à travers l’expression de trois artistes et groupes choisis pour l’occasion.

Une bonne moitié de l’album est donc occupée par l’Ensemble MASHRIQ (« Orient »), créé en 2002 et dirigé par Husniddin ATOEV. Les cinq musiciens qui le constitue sont tous des maîtres de la musique et de la chanson traditionnelles ouzbèkes, dont ils couvrent quasiment tous les genres, du ghazal à la musique de danse, en passant par la marche patriotique et même une « valse » ouzbèke. Utilisant les luths tar, dutar, tanbur, oud et rubab, le violon g’ijjak, la cithare qanun, le tympanon chang, la guimbarde chang-qobuz, la flûte nay, le chalumeau surnay, la clarinette qo’shnay, le tambour sur cadre doira et les castagnettes qayroq, MASHRIQ est également une formidable et presque exhaustive vitrine de l’instrumentation traditionnelle et a de fait souvent été sollicité à l’étranger. Il a du reste été convié en juin 2007 au marathon musical (26 heures de musique) organisé par l’ensemble contemporain américain BANG ON A CAN. MASHRIQ a de plus enregistré en 2006 un disque qui ne fut pas disponible à la vente ! C’est son contenu que l’on trouve dans Samarkand and Beyond.

L’autre moitié de ce CD contient des ghazals (chansons d’amour) interprétées par la superbe chanteuse Dilnura QODIRJONOVA, élue « meilleure interprète de la chanson classique en Ouzbékistan », ce qu’elle mérite amplement.

On y trouve enfin un chant fondé sur le maqâm Iroq interprété par le chanteur et musicien Abror ZUFAROV, natif de Tachkent, dont l’un des grands-parents n’est autre que le célèbre musicien Turgun ALIMATOV, qui fut son professeur.

C’est donc une belle sélection de talents centre-asiatiques qu’offre à écouter ce CD dont le livret multilingue est, comme toujours chez ARC Music, riche en illustrations et en informations sur les artistes et leurs instruments.

Stéphane Fougère

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°36 – automne 2007)