Philippe PERRICHON à la croisée des chroniques

Notre collaborateur Philippe PERRICHON, connu pour avoir été dans les années 1970 membre du groupe EVOHÉ et plus récemment auteur de l’ouvrage consacré à la création de la guitare Mizuhi, s’apprête à publier un recueil de certaines de ses chroniques publiées dans nos colonnes, regroupées en un tome intitulé Chroniques croisées.

Cet ouvrage rassemble 32 articles rédigés par Philippe PERRICHON entre 2020 et 2025 pour RYTHMES CROISÉS. On y croisera (forcément) les univers de Thierry Zaboitzeff, Nik Bärtsch, Shiho Narushima, John McLaughlin, Thibault Cauvin, Béla Bartok, le Le Trio Joubran, James Mac Gaw, Thierry Moreau, Univers Zéro ou Nguyên Lê…

Le livre, de format 17×24 comprend 273 pages et est vendu au prix de 23 €.

Pour passer commande de cet ouvrage en autoédition c’est ici :

https://livres.bookelis.com/…/75430-CHRONIQUES-CROISEES…