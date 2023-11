Traditional Music from Uganda, Vol. 1 // Traditional Music of the Bantu Women and Folktales of the Baganta Women from Uganda, Vol. 1 (Sarah NDAGIRE & Pedson KASUME)

15 vues

Traditional Music from Uganda, Vol. 1

(Face Music)

Traditional Music of the Bantu Women and Folktales of the Baganta Women from Uganda, Vol. 1

(Sarah NDAGIRE & Pedson KASUME)

(Face Music)

L’Ouganda est habité par de nombreuses ethnies. Les Bantous représentent les trois quarts de la population et vivent dans la moitié sud du pays. Les peuples nilotiques peuplent le nord de cet état divisé en quatre grandes régions. Ces deux disques interprétés par la chanteuse Sarah NDAGIRE (qui utilise ici différentes techniques de chant dont le yodel, et s’accompagne de frappements de mains) et le multi-instrumentiste Pedson KADSUME nous permettent de découvrir la diversité de musiques encore peu connues.

Les instruments utilisés sont des cordophones comme la harpe à neuf cordes « adungu », la lyre « endongo », la vielle « endingidi » et de nombreuses percussions comme le long tambour « engalabi », le tambour de tête « namunjoloba » ou encore le tambour de l’Ouganda « engoma », le xylophone « amadinda » et les hochets « ebinyege ».

Le CD Traditional Music from Uganda est consacré aux peuples de différentes régions, en particulier du Bouganda et des peuples Bantous Bakonzo (bushmen ougandais) et Banyoro. Les ethnies Alur, Bagisu et Lugbara de langues nilo-sahariennes sont aussi représentées.

Les musiques de danse sont chantées et jouées ici par Pedson KADSUME qui utilise parfois à lui tout seul sept instruments différents dans le même morceau.

Les chants présentés par la superbe voix de Sarah NDAGIRE portent l’écho de l’histoire complexe de ce pays longtemps meurtri et les pièces que l’on peut entendre sont porteuses à la fois d’un héritage et de la volonté d’évolution des différentes communautés. Une musique qui reflète donc un passé riche et un avenir incertain.

L’album Traditional Music of the Bantu Women and Folktales of the Baganda Women from Uganda est comme son nom l’indique consacré aux femmes Bantous, principalement des peuples Baganda, Banyankole (de la région Ankole) et Banyoro (ou munyoro). D’une tonalité plus dépouillée que le CD précédent, on peut y entendre des chants liés au travail, à différentes célébrations ou moments de la vie, des berceuses ou des fables.

Voilà deux albums intéressants qui sont le miroir d’une société multi-ethnique où les différences se reflètent jusqu’aux instrumentations les plus variées, du solo voix le plus simple à des ensembles musicaux plus complexes. Les livrets très complets (en anglais) apportent de nombreuses précisions sur l’histoire et la géographie du pays, les différents peuples qui l’occupent, les musiques jouées et les instruments utilisés.

Frantz-Minh Raimbourg

Site : www.face-music.ch

(chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°36 – automne 2007)