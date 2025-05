0 vue

Wolfgang FLUR – Times

(Cherry Red Records)

Wolfgang FLUR revient en solo avec ce nouveau disque, Times, manifeste de treize hymnes électroniques nostalgiques et visionnaires. Pour ceux qui apprécient son travail post-KRAFTWERK (ne passez pas à côté de Magazine 1 avec Say No, pièce maîtresse de résistance et d’insoumission à l’ordre mondial), alors n’hésitez pas à découvrir cet album résolument dynamique et ultra dansant, parfaitement ancré dans son temps.

Cela ne signifie pas pour autant que Times tombe dans une certaine facilité commerciale et qu’il va connaître une diffusion massive sur les radios les plus écoutées, aboutissant à un succès populaire explosif. Ce disque s’adresse à ceux qui connaissent le C.V. de FLUR et à ceux qui aiment cette musique non rock, sans guitares électriques.

Wolfgang FLUR restera pour nous l’un des ces quatre hommes-machines qui a révolutionné la musique dans les années 1970-1980. Donc, il semble normal pour nous de continuer à suivre son travail, même avec d’autres musiciens que BARTOS, SCHNEIDER et HUTTER. Après avoir écouté Times, la preuve est qu’il est encore possible de faire de la bonne musique dans le domaine de la pop électronique, qui n’a pas échappé hélas aux pires niaiseries durant de nombreuses décennies.

Ce disque de FLUR est plutôt bien produit. L’écoute est agréable et nous accrochons rapidement aux chansons rythmées et mélodiques. Derrière ce disque, comme au temps de KRAFTWERK, il y a aussi toute une réflexion assez intéressante qui a abouti à sa conception. Times se veut être une exploration sonore de notre monde en mutation.

Pour cela, Wolfgang FLUR a conçu ce disque comme un magazine (« a lifestyle magazine »), faisant comme si chaque titre était un article qui aborde des sujets contemporains comme la célébrité, l’ambition, l’identité. Pour lui, ce n’est pas juste un assemblage de chansons. Il s’agit d’une exploration dynamique de l’expérience humaine aussi passionnante qu’une aventure dans le cosmos. Quel programme !

À ses côtés, nous retrouvons Peter DUGGAL, son complice de longue date et de nombreux autres collaborateurs, venant de la vieille école et de la nouvelle génération. Parmi eux, citons les Allemands de U96 (qui ont réalisé avec lui l’album Transhuman en 2020, UNLTD Recordings), quelques noms de la scène techno de Detroit (Juan ATKINS, Anthony ROTHER), le fameux Peter HOOK (JOY DIVISION, NEW ORDER), Boris BLANK du mythique duo YELLO, et même le légendaire Emil SCHULT qui a longtemps travaillé avec KRAFTWERK.

C’est toujours intéressant de voir tout un collectif de musiciens, venant de différents horizons, travailler ensemble pour former une œuvre comme celle-ci. Times est un disque surprenant, moderne (montrant que le musicien a évolué avec la musique), riche sur le plan des mélodies, des sons, des rythmes et aussi des voix.

Comme d’habitude avec FLUR, les voix féminines sont mises en avant avec Miriam SUAREZ, la « Choir Girls », Jeannine FLUR et Victoria PORT. Sur un précédent disque, Eloquence (Cherry Red, 2015), il avait justement confirmé qu’il n’était absolument pas un grand chanteur (et c’est vrai !) et qu’il aimait les voix féminines.

Musicalement, il y a parfois des petites réminiscences kraftwerkiennes, mais aussi de grands moments de puissance (Posh, Global Youth, Uber_All ou Hildebrandlied qui sonne comme du D.A.F.), de drôlerie (Sexersizer) et de rêverie nostalgique.

Times est une savoureuse confrontation pacifiste et musicale entre le passé (représenté notamment par la présence de vieilles photos, dégageant une impression du temps qui passe – le temps d’une vie ; il y en a notamment une avec BARTOS et SCHNEIDER mais sans HUTTER) et la société de demain représentée par ces nouvelles générations tiraillées entre l’espoir, l’inquiétude et une certaine folie démesurée. C’est un disque qui n’est pas du tout ennuyeux, lumineux (au contraire d’un futur qui s’annonce bien sombre), très accessible et hautement recommandable.

Cédrick Pesqué

Page label : https://www.cherryred.co.uk/wolfgang-flur-times-cd-edition