Un automne au Soleil (Zeuhl)

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C’est un retour tonitruant qu’effectue le label Soleil Zeuhl en 2026. Après les nouveautés dont il nous a gratifiés à la fin de l’hiver 2026 puis à la fin du printemps dernier, le voici qui annonce trois autres nouvelles galettes pour cet automne ! Les prochaines parutions devraient en toute logique faire briller des étoiles dans les oreilles des amateurs de musiques zeuhl et avoisinantes…

Et ça démarre fort avec la réédition du tout premier album du bassiste Bernard PAGANOTTI, précisément nommé Paga, publié en 1985 et précurseur des deux albums ultérieurs du PAGA GROUP. Paga contient notamment deux morceaux qui avaient été composés pour WEIDORJE mais non enregistrés pour cause de dissolution prématurée du groupe. Une première et discrète réédition de cet album en CD avait été effectuée en 1991. Devenu indisponible depuis lors, Paga est réédité par Soleil Zeuhl avec un son retravaillé et deux pièces bonus.

Les deux autres publications annoncées par le label d’Alain Lebon sont des archives inédites.

Les collectionneurs de formations obscures et oubliées se souviennent sans doute de XALPH, une formation bordelaise qui pratiquait une musique à la croisée de la Zeuhl, de l’école de Canterbury et du progressif. XALPH a été actif durant les années 1970, mais n’a jamais publié d’album. Un morceau inclus dans la compilation Enneade parue sur Musea en 1987 en avait rappelé l’existence, et des enregistrements studio ont été publiés à titre posthume par le label parisien Monster Melodies en 2018. Toutefois, ce sont d’autres morceaux enregistrés en 1980 au studio Isis, prévus pour un double album jamais publié, qu’exhume ici Soleil Zeuhl en CD et en numérique, sous le titre Xessander’s Present.

Avec sa troisième publication automnale, c’est une autre formation joyeusement méconnue que Soleil Zeuhl révèle pour la première fois au grand jour, celle du groupe INSTANT, créé à Toulon en 1976 et qui a émergé de la scène progressive locale avec une vision artistique singulière inspirée par le concept philosophique du Yin et du Yang donnant lieu à une fusion profondément rituelle mêlant Zeuhl, rock progressif, jazz-fusion et expérimentation chorale. Les fans de Magma, d’Eskaton, de Rialzu ou de la facette la plus exploratoire de King Crimson reconnaîtront immédiatement chez INSTANT cette même intensité spirituelle, même si le groupe a forgé un langage qui lui est propre.

Pressé par Pathé Marconi en 1981, le premier 33 tours était prêt à sortir lorsque la disparition soudaine du mécène du projet a tout stoppé net. La quasi-totalité du tirage a été détruite, et seulement une douzaine d’exemplaires ont survécu. C’est le contenu de cet album méconnu que fait paraître Soleil Zeuhl (sous licence par Guerssen Records), avec en bonus de nouvelles versions des pièces dudit album enregistrées en 2022.

Les sorties de ces trois disques sont prévues pour le 30 octobre prochain, mais il est déjà possible de les précommander ici :

https://soleilzeuhl.bandcamp.com/