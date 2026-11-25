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Erik MARCHAND

Des rocs balkaniques au rock d’avant BACH

Voici quelques bonnes lunes que le chanteur breton Erik MARCHAND s’est pris d’intérêt pour les musiques d’Europe de l’Est (notamment serbe et roumaine), et une décennie qu’il entretient une collaboration artistique soutenue avec les musiciens du Banat roumain du TARAF DE CARANSEBES. Cette collaboration a engendré trois réalisations discographiques offrant une expression musicale très personnelle sevrée aux traditions bretonnes et balkaniques. Dans le dernier opus en date, Pruna, les assauts virtuoses cuivrés des « lautarii » (sonneurs) banatais encadrent désormais les taksimi (improvisations modales) de solistes turcs. Les « BALKANIKS » réunis autour d’Erik MARCHAND font ainsi souffler un formidable élan de célébration d’une musique européenne populaire et transfrontalière.

Plus récemment, Erik MARCHAND a fait résonner son chant breton coloré dans un univers qui lui était pourtant nettement moins familier, le rock, à l’occasion d’un projet avec le guitariste de feu KAT ONOMA, Rodolphe BURGER. Avec leur album Before Bach, d’autres frontières artistiques tombent et de nouveaux champs sonores sont engendrés, sans jamais porter atteinte au caractère modal originaire de la musique bretonne, caractère qu’Érik MARCHAND défend vivement. Pour ETHNOTEMPOS/RYTHMES CROISÉS, il raconte ses travaux actuels et ses perspectives.

Entretien avec Erik MARCHAND

Vous avez réalisé récemment un troisième disque avec les musiciens roumains du TARAF DE CARANSEBEŞ, Pruna, qui fait suite aux deux premiers, Sag an tan ell et +Dor. Quels ont été les axes de travail pour ce troisième album, qu’est-ce que vous avez eu envie de développer qui n’avait pas encore était fait ?

Érik MARCHAND : Il y a plein de choses qui n’ont pas encore été fai­tes ! L’idée de cet album est de partir sur la base de dix ans de travail – je ne vais pas dire quotidien mais presque, au mois le mois puisqu’on se voit très régulièrement – et d’une habitude d’un fonctionnement de structuration musicale, d’une manière d’arranger la musique et de se baser sur cette collaboration avec les musiciens du TARAF DE CARANSEBEŞ qui sont des musiciens harmonistes originaires du Banat.

Le Banat est à la transition entre l’Orient et l’Occident. C’était la vieille frontière entre l’Empire ottoman et l’Empire austro-hongrois. Culturellement, il reste l’un des nœuds entre l’entendement de la musique orientale, turque, greco-turque, et l’entendement de la musi­que occidentale harmonique, celle de STRAUSS et de WAGNER.

Dans ma tête, il y a quelque chose qui se situe à peu près au même endroit. Je ne suis pas un pays, mais mes frontières se situent dans cette culture. J’ai écouté la musique harmonique, même si je ne la maîtrise pas, et la musique modale orientale que j’ai apprise en Centre-Bretagne, parce que nous avons les mêmes fonctionnements dans la musique bretonne qu’en Orient. Donc ce n’est pas le hasard qui a fait que je travaille depuis plus de dix ans avec le TARAF de CARANSEBEŞ.

Toujours plus à l’Est

En quoi ce disque se distingue-t-il de ses prédécesseurs ?

EM : Le fait qu’on ait invité d’abord un musicien encore un tout petit peu plus oriental que les musiciens du TARAF DE CARAN­SEBEŞ qui est Viorel TAJKUNA, un accordéoniste serbe. La Serbie est un ou deux degrés plus orientale que le Banat roumain, en tout cas dans la musique ! Les nationalistes serbes m’arracheraient probablement les yeux à la petite cuillère s’ils m’entendaient dire cela, mais c’est pourtant la vérité et tout ethnomusicologue qui se respecte dirait la même chose ! En fait, on a déjà plus de distance avec la conception de l’harmonie occidentale lorsqu’on est Serbe que lorsqu’on est Roumain.

Ensuite, avec ce pivot qu’est Viorel, je suis allé chercher deux anciens camarades qui ont travaillé avec moi il y a longtemps, surtout Hasan : maître Hasan YARIM-DÜNIA, un clarinettiste avec lequel j’avais fait des créa­tions il y a treize ans qui, lui, est originaire d’une famille de musiciens tsiganes de Salonique (Thessaloniki en grec). Là encore, on est obligé de faire de la géopolitique ! Vous savez bien qu’il y a eu une épuration eth­nique entre la Grèce et la Turquie il y a assez longtemps et son grand-père, turcophone bien que tsigane, a été parmi les gens qui ont été poussés vers la Turquie, leur pays d’origine.

Cela dit, les origines de la famille de Hasan YARIM-DÜNIA, notre clarinettiste, sont quand même profondément balkaniques, même s’il habite dans les Dardanelles aujourd’hui. Il vient plutôt de Salonique, qui est en Macédoine. Or, les relations entre la Macédoine et la Serbie ne sont plus à expliquer, et celles entre le Banat et la Serbie non plus !

Hasan fait des compositions qui s’appellent Macedonia, Romania… C’est un pur musicien turc, mais ses intérêts sont européens, balkani­ques et occidentaux. C’était l’homme qu’il nous fallait.

Comment l’avez-vous rencontré ?

EM : Je l’ai rencontré grâce à Okay TEMIZ il y a 13-14 ans, on avait déjà eu l’occasion de jouer ensemble à plusieurs reprises, il y a 13 ans… Il y a 5 ans on avait fait une création à La Villette (NDLR : Voix de Bretagne) et nous avons joué en Bretagne à plusieurs reprises.

Prolégomènes à une Europe conviviale

Le disque Pruna est crédité à Erik MARCHAND ET LES BALKANIKS. Qu’est-ce qui explique le choix du nom BALKANIKS ?

EM : Le projet précédent était +Dor par Erik MARCHAND & LE TARAF DE CARANSEBEŞ ; aujourd’hui le projet s’appelle LES BALKANIKS parce que l’orchestre n’est pas que roumain. Dans la totalité du répertoire, il y a des thèmes bretons, serbes, roumains, turcs, une part de thèmes composés et une part de traditionnels qui viennent d’autres régions que les nôtres ; le tout étant choisi savamment, je l’espère, pour que tout glisse d’une manière natu­relle de l’un à l’autre et qu’un clarinettiste turc et un trompettiste rou­main se trouvent à l’aise sur un morceau grec.

Les Balkaniks, c’est cette zone qu’on ne maîtrise pas, que j’ai dans ma tête, et la musique qu’on fait n’existe dans aucun pays, sauf là où on joue ! Là où on joue quand on est sur scène, c’est le pays où existe la musique qu’on fait. (rires)

Les musiciens du Banat qui sont là aujourd’hui et les musiciens turcs ne se connaissaient pas auparavant. Majoritairement tout le monde est tsigane. Le fait d’être Tsigane peut créer des ponts au-dessus des fron­tières, et ça simplifie un peu les relations. On a enregistré le disque Pruna en Roumanie à Caransebes, on a été reçus dans la famille de Costel PAU, mon ami trompettiste, on mangeait là, sa femme et sa sœur nous fai­saient à manger et Hasan s’est trouvé comme à la maison. L’ambiance des quartiers tsiganes de Caransebes et celle des quartiers tsiganes de Gelibolu (la ville d’origine de Hasan) sont les mêmes.

De toute manière, dans toutes les cultures où la musique populaire est une musique forte, puissante, les musiciens sont toujours à la fois extrêmement appréciés et un peu rejetés de la société. Parce qu’ils sont en même temps le vec­teur de la folie, et la folie on l’aime bien quand on a envie de faire la fête, mais le lendemain quand on a mal à la tête, c’est la faute à qui ? (rires)

Vous formez donc un peu une famille ?

EM : Autant musicalement que humainement, nous avons vraiment l’impression d’appartenir à une famille au sein de l’orchestre. Lorsqu’un événement arrive dans une famille (naissance, décès…) on le vit en commun, d’une manière très moderne, on ne parle pas les mêmes lan­gues mais par mail, on arrive avec une photo à faire comprendre ce qui s’est passé. Florea SANDU, notre ancien accordéoniste, est décédé il y a six mois ; c’était un grand ami de Hasan alors qu’ils n’ont jamais parlé la même langue. Nous sommes une famille. On est arrivés à créer quelque chose bien au-delà de la musique et à mon (humble) avis c’est pour ça que la musique fonctionne sur scène.

Vous êtes donc en train de créer la musique européenne toutes catégories confondues…

EM : Voilà ! (rires) On est bien en-deçà parce qu’ils sont encore en train de discuter de l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne, nous on ne s’est même pas posés la question !

Ethnomusicologie personnalisée

Comparé à celui des précédents disques avec le taraf, le répertoire de Pruna a été élargi à la Turquie, à la Grèce, comme vous l’avez dit. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de vous pencher à l’avenir vers l’Orient ou vers les musiques méditerranéennes ?

EM : Je n’ai jamais vraiment fait de la musique sur des idées. J’ai fait de la musique sur des rencontres. Si Hasan avait été Libanais, j’aurai fait une rencontre avec un musicien libanais. Mais Hasan est Turc. Moi je suis Breton, ce n’est pas un choix, même si – soyons honnête – je me suis un peu réapproprié ma culture. Mais bon, lorsque je l’ai fait, je ne savais pas qu’un jour je travaillerai avec des musiciens turcs et roumains. Je l’ai fait simplement parce que cette musique était un peu pratiquée dans ma famille et qu’elle m’avait séduite au départ. Et puis, elle m’a donné les moyens de travailler avec des musiciens turcs. Au départ, par hasard, j’ai fait de la musique bretonne. Lorsque j’ai entendu des musiciens comme Hasan, je me suis dit « voilà une manière de développer, d’aller dans une direction légèrement différente ».

Et de faire évoluer la musique ?

EM : Évolution est un mot que je n’aime pas. J’aime bien le concept de personnalisation de la musique. Ce que je fais avec la musique bretonne, je ne le sens à aucun moment comme une évolu­tion. La musique bretonne est très bien comme elle est, il n’y a pas besoin de la faire évoluer. En revanche, c’est MA musique. Mais ma culture à moi, c’est la culture bre­tonne. Donc moi j’évolue, pas la musique. La musique, elle, je lui laisse le droit de faire ce qu’elle veut, elle est libre. Mais moi, je m’autorise à faire ce que je veux aussi.

Quand vous la mélangez avec des musiques roumaines ou serbes ou autres, quelque part on peut imaginer, ou supposer, qu’elle peut s’inspirer de certaines couleurs, de certains rythmes…

EM : Pas vraiment. Mon travail est de choisir les choses qui sont similai­res. Alors, on va accélérer un peu un tempo à moment donné, ralentir un autre…

J’écoute beaucoup ce qui se fait, mais ça prend du temps, ce sont des années de travail. Je déteste l’ethnologie et l’ethnomusicologie en tant que telles et je m’amuse à dire qu’on fait de l’ « ethnomusicologie appli­quée ». Je travaille pendant des années à écouter, à faire du collectage, à enregistrer les gens dans des villages, parce que très souvent les musi­ciens de villages ne sont pas les grands maîtres, je vais rencontrer les grands maîtres et les musiciens de villages. Puis j’essaie de voir quel­les sont les formes et je prends aussi facilement des formes modernes si elles me semblent correspondre à quelque chose qui va être commun à nous tous, Bretons et autres, ou des formes extrêmement locales si je pense qu’elles vont être communes à nous tous.

Par exemple, il y a une rythmique un peu rapide du Nord de la Rouma­nie du Maramouresh qui, quand on la ralentit, a exactement la même rythmique que la gavotte, donc je dis à mes collègues « si on essayait de caler une rythmique maramoureshane lente sur la gavotte, comment ça va sonner ? ». Alors, ils ne pensent pas à la gavotte, ils pensent à la rythmique du Maramouresh, et ça marche.

Des modes et des mots

Cela implique donc d’être quelque peu familier des formes musicales traditionnelles des uns et des autres…

EM : Il faut un peu de connaissances, avoir écouté, connaître les formes rythmiques, les formes modales, un petit peu la théorie des makams orientaux, etc. Ma seule qualité, mais je la revendique, c’est de trouver comment on va lier les choses d’une culture à l’autre, et comment le musicien breton que j’ai choisi va pouvoir jouer avec le musicien turc avec lequel j’ai une parenté de pensée musicale.

De la même manière, Costica OLAN, qui est tarogotiste, amène des contretemps lorsqu’il joue dans la forme musicale très virtuose qui est la sienne. Moi j’aimais déjà mettre ces mêmes contretemps aux mêmes endroits dans la musique bretonne que je faisais avant. C’est simple­ment une question de personnalité. Je ne connais pas la musique rou­maine, mais quand j’entends comment Costica la joue, je la pense de la même manière.

On rentre vraiment dans le fond de la musique. C’est un fonctionne­ment artistique. Sauf que comme nous faisons de la musique populaire, nous avons moins le droit à de grandes explications, parce qu’aucun d’entre nous n’écrit la musique. Enfin si, on sait l’écrire ; mais quand on l’écrit on ne sait plus la lire ! (rires) Pourtant, tout est basé sur une écriture très pré­cise de ce qu’on fait.

Pouvez-vous nous parler de votre parolier, Christian DURO ?

EM : Vous vous demandez sûrement pourquoi un parolier, pourquoi chanter dans une langue hyper minoritaire ? Allez, nous sommes entre 300 et 600 000 à comprendre ce que je chante. Quand bien même on serait dix, ce que je chante, j’ai envie que ça corresponde à ce que je pense.

Christian DURO est un ami à moi et on travaille exactement de la même manière qu’avec les musiciens sur les textes. Je vais le voir, on se soumet des intérêts communs de textes, des idées, et après on les travaille ensemble sur les thèmes mélodiques, des vers de huit pieds, de treize pieds, ou un peu plus compliqués. Après, il m’envoie un texte et on le retra­vaille.

Au niveau du contenu des textes, je suis en totale adéquation avec lui. Il y a des choses totalement folles comme ce qu’on fait avec Rodolphe BURGER, le morceau qui s’appelle Before Bach, qui est un délire total, des choses parfois volontairement plus romantiques comme Kastell ar Mignoned avec le TARAF DE CARANSEBEŞ. Christian et moi on se connaît tellement qu’il n’écrira pas des choses qui seraient totale­ment en opposition avec ce que je pense. C’est un travail de parolier comme dans la chanson française, sauf que c’est de la chanson bre­tonne.

Il travaille donc avec vous sur tous vos projets ?

EM : J’en ai l’envie. Il m’arrive aussi de prendre des textes tradition­nels. J’écris quelques textes mais pas considérablement. Là j’ai envie de trouver quelqu’un qui écrive des textes en français, mais c’est pareil, avec vraiment une proximité. Parce que Christian DURO a une proximité dans la forme. Il écrit comme on doit écrire dans la forme traditionnelle bretonne, même si les textes sont modernes. Ce n’est pas de l’écriture automatique, c’est écrit dans nos règles poétiques. Je n’aime pas le mot traditionnel, mais pour simplifier je dirais dans nos règles traditionnelles. Tout ça me satisfait au plus haut point. Vous avez devant vous un homme heureux !

Erik MARCHAND et les Trois B

Comment a commencé ce projet, Before Bach, avec Rodolphe BURGER ?

EM : Ce sont les gens du festival Panorama à Morlaix qui ont invité Rodolphe à un concert en mai 2003. Rodolphe BURGER a eu l’envie de rencontrer des musiciens de la région, quel que soit le style. L’un des organisateurs de ce festival, Joran LE CORRE, a choisi des musiciens, parmi lesquels certains faisaient du hip-hop, ainsi que moi. Il pensait que c’était inté­ressant. Donc il m’a envoyé une lettre de trois pages m’expliquant le travail de Rodolphe BURGER que malheureusement je ne connaissais pas. J’ai l’humilité de dire que je suis l’un des rares imbéciles qui ne connaissaient pas le travail de BURGER.

On ne connaissait guère son travail en solo non plus…

EM : Alors excusez-moi pour le qualificatif, je le garde pour moi. (rires) Je me suis renseigné et on m’en a dit du bien, total respect, etc. Je suis venu à cette rencon­tre deux jours avant le concert, et on a fait un morceau qui s’est avéré être une réussite. Il y avait des programmateurs, des musiciens et du public, et le morceau qu’on a fait a été un succès. Rodolphe BURGER n’est pas un fanatique de la musique bretonne. Moi je ne suis pas fana­tique du rock, mais ça nous a plu. Alors on a décidé, à la demande du Quartz de Brest, de continuer cette rencontre. Et c’est exactement la même chose qui s’est passée avec Rodolphe et avec ses musiciens qu’avec les musiciens du TARAF DE CARANSEBEŞ. Rien n’était prévu pour qu’on soit réunis et quand on est arrivés on a commencé à jouer, la musique a existé, et on en était heureux.

Qu’est-ce qui fait que ça a marché, selon vous ?

EM : Rien ne nous limitait, parce que c’est ça le problème des rencon­tres musicales. Si vous mettez deux musiciens côte à côte et que tous les deux sont limités par la réalisation de leur projet, c’est raté. Je ne dis pas qu’avec deux musiciens on doit avoir 200 % de réussite, mais au moins 110, 125 %, en tout cas mieux que ce qu’un musicien pourrait faire tout seul. Il faut faire monter les choses vers le haut.

C’est ce qui s’est passé avec Rodolphe quand on a commencé à tra­vailler. Et, en plus, on a invité un joueur de oud, Mehdi HADDAB, qui a vraiment été l’un des ascenseurs de cette formation. J’avais besoin de quelqu’un qui me supporte un peu dans la modalité, parce que j’avais au début un peu peur de travailler avec un rocker qui, dans mon esprit imbécile, alignait des grilles d’accords. Le fait que Mehdi arrive a vraiment donné la couleur de cet orchestre. Il a fallu un Algérien pour faire le lien entre la musique bretonne et le rock !

Comment le répertoire a-t-il été choisi ?

EM : Le répertoire, c’est encore beaucoup plus des compositions per­sonnelles, soit de Rodolphe, soit de moi, des arrangements en commun qu’on a travaillé ensemble. Là c’est beaucoup plus des compositions. Il y a quelques thèmes traditionnels bretons, roumains, des inspirations grecques, mais majoritairement des compositions, parce que j’avais envie de me lâcher sur un projet comme ça, c’était plus intéressant.

Inter-ethnicité et académie modale

Avez-vous d’autres projets en cours ou en prévision ?

EM : Demain soir on rentre en Bretagne avec Costica OLAN (taragot) et Viorel TAJKUNA (accordéon) et on travaillera en quartet avec Jacky MOLARD. C’est un quartet qui a déjà joué, mais sous des formes, on va dire, de musiques populaires traditionnelles. Là on travaillera sur des compositions dans l’intention de créer un prochain quartet « inter-ethnique ». Ça ne sera absolument pas le même son qu’avec Rodolphe BURGER, bien que dans la conception on travaillera un peu de la même manière, c’est-à-dire beaucoup plus sur des compositions, en conservant la culture musicale de chacun des interprètes, mais en jouant des choses qui n’existeront que pour nous.

Ce qui est déjà un peu le cas avec LES BALKANIKS… Vous avez aussi un autre projet à vocation pédagogique ?

EM : J’ai lancé un orchestre de quinze jeunes musi­ciens entre 20 et 30 ans. Moi je ne joue pas dedans, je n’ai plus cet âge ! Le projet pédagogique s’appelle, pour vraiment rire pour l’instant, KREIZH BREIZH AKADEMI. C’est un orchestre de jeunes musiciens qui uti­lise les instruments actuels qu’on joue en Bretagne (guitare, accor­déons, violon, harpe, bombarde, biniou, clarinette, chant, contrebasse, percussions), qui fait la musique bretonne d’aujourd’hui, mais avec des arrangements non harmoniques, uniquement des arrangements issus de la musique modale, avec des quarts de tons, avec des aménagements.

La maison Camac nous aide à fabriquer une harpe avec des quarts de tons. On a travaillé avec un luthier de Guilvinec à rajouter des frets sur une guitare pour avoir une guitare en open-tuning et jouer aussi avec des quarts de tons. Youenn Le BIHAN nous aide à faire des bombardes en sol parce qu’on a trouvé que sol et la étaient les gammes les plus faciles. On a réaccordé des accordéons, etc.

C’est un travail de fond et c’est un travail pédagogique. J’invite Thierry ROBIN, Ross DALY, Hasan, à venir travailler avec les musi­ciens et à construire des arrangements sur des thèmes de musique bre­tonne pour ces jeunes musiciens. Et il y aura donc quatre sessions de formations, une que je gère, une que gère Thierry qui a lieu dans deux semaines, une de Ross DALY, une de Hasan : quatre fois vingt minu­tes de musique, un concert, et après on tourne !

Il s’agit donc de faire retrouver à la musique bretonne ses origines modales ?

EM : La musique bretonne est une musique essentiellement modale. Elle a fréquenté l’harmonie seulement à partir des années 1960-70, un tout petit peu dans les années 1950 avec quelques tentatives avec le jazz, mais c’était très peu. On n’a pas encore perdu la conception de la modalité. C’est pour ça que je veux que ce projet soit réalisé avec des jeunes musiciens.

Propos recueillis par : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Photos: Sylvie Hamon

À écouter :

Erik MARCHAND & LES BALKANIKS – Pruna (Le Chant du Monde / Harmonia Mundi)

Erik MARCHAND vs Rodolphe BURGER – Before Bach (Dernière Bande / Wagram)

Site officiel : www.erik-marchand.com

Dernière Bande (album Before Bach) : http://www.dernierebande.com

(Article original publié dans

ETHNOTEMPOS n°17 – juin 2005)