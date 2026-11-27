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Nik BÄRTSCH & Tania GIANNOULI – Metakosmos

(Fuga Libera)

Deux pianos et quatre mains pour une fusion musicale, c’est Metakosmos, le premier album qui témoigne de la complémentarité de deux artistes atypiques, Tania GIANNOULI et Nik BÄRTSCH. Si Nik BÄRTSCH est déjà bien connu de nos lecteurs, Tania GIANNOULI, qui mène une carrière solo depuis plusieurs années, s’est pourtant illustrée, outre dans le cadre de son cheminement personnel de compositrice-interprète, justement, en public, et à maintes occasions, en duo avec Nik BÄRTSCH.

Ces deux pianistes ont conduit leurs propres démarches de façon très personnelle, démarches qu’on aurait bien du mal à étiqueter, et c’est tant mieux. Pour ne pas laisser nos lecteurs dans un flou déroutant, nous pouvons tout de même préciser que tous deux ont une solide formation en tant qu’instrumentistes et de compositeurs, alliant, c’est peu fréquent, ce talent de proposer des œuvres à la rigueur toute classique – ou contemporaine – avec une capacité d’improvisation que leur connaissance du jazz leur a conférée et qui constitue la matière première de l’osmose inspirée que nous propose leur musique.

Voici la traduction des notes internes de la jaquette de leur CD :

« Tania GIANNOULI et Nik BÄRTSCH jouent ensemble en duo de piano depuis 2023. Bien qu’ils soient tous deux ouverts aux influences et aux traditions, leur talent et leur passion se nourrissent également de la musique de chambre issue de la tradition classique, de l’esprit authentique de la musique folklorique, de leur attachement aux structures rituelles de la musique sacrée, ainsi que de la créativité novatrice et du besoin de liberté qu’exige le jazz. Leur énergie rythmique s’inspire de l’héritage de la musique des Balkans et des traditions rythmiques développées sur des instruments à percussion tels que le cymbalum. Les parcours intellectuels et musicaux de ces deux artistes se sont désormais naturellement fusionnés après de longs parcours individuels, donnant naissance à une philosophie sonore commune ancrée dans le présent. Les huit morceaux de cet album constituent une synthèse organique et naturelle de tous ces aspects. »

Nik BÄRTSCH : ascétisme et discipline

S’il paraît opportun de faire un rappel de leurs parcours respectifs, nous nous bornerons, en ce qui concerne Nik BÄRTSCH, à évoquer les lignes qui lui ont déjà été consacrées dans nos colonnes, au sujet de son album Awase dans le cadre de son quartet Nik BÄRTSCH RONIN (cf. https://rythmes-croises.org/nik-bartsch-ronin/ ), au sujet de son ouvrage Listening (cf. https://rythmes-croises.org/listening-music-movement-mind-nik-bartsch/ ), de son travail sur scène dans son club zurichois « Exil » (cf. https://rythmes-croises.org/lexil-de-nik-bartsch-chronique-dun-concert-hors-du-commun-le-23-octobre-2023/ ), puis de son album Spin (cf. https://rythmes-croises.org/nik-bartschs-ronin-spin/ ).

On le voit, le parcours de Nik BÄRTSCH est dense, complexe, multiculturel. Son intérêt profond pour la culture japonaise l’a conduit à établir des passerelles musicologiques et philosophiques riches et subtiles entre l’Orient et l’Occident, passerelles dont les ramifications se répercutent jusque dans les structures de ses compositions et imprègnent également l’état d’esprit qu’il propose de mettre en œuvre en solo comme en groupe (cf la notion très « zen » de Hichyrio qu’il développe dans Listening) afin d’obtenir cette cohésion remarquable qui caractérise sa musique.

Tania GIANNOULI : une musique qui invite l’auditeur à rêver d’éternité

Née en 1977, cette pianiste grecque, compositrice, improvisatrice est aussi chef d’orchestre. Elle a suivi des études de musique classique (piano et composition). Elle considère le jazz comme la forme musicale la plus créative qui soit et recourt régulièrement à l’improvisation dans sa pratique. Inspirée par de nombreuses traditions, sa musique et ses projets interdisciplinaires couvrent un éventail impressionnant de styles – un amalgame créatif et sans frontières de la réalité mondiale d’aujourd’hui. Son « langage sonore ouvert », qui défie les genres, est souvent décrit comme lyrique, inspiré, complexe, éclectique, enivrant et hautement original. Comme l’a écrit le magazine coréen Jazzspace : « Cette musique invite l’auditeur à rêver d’éternité. »

Elle s’est produite dans plusieurs salles et festivals en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Autriche, en Espagne, en Suède, en Norvège, en France, au Danemark, en Pologne, en République tchèque, en Islande, en Turquie, en Italie, en Slovénie, en Roumanie, à Skopje, au Maroc, à l’île Maurice et en Grèce, mais aussi dans le cadre de projets spéciaux tels que le concert « 634 minutes inside the Volcano », conçu spécifiquement pour le site du volcan actif de Nisyros, à l’initiative de la fondation Onassis, concert au cours duquel elle a improvisé, avec 14 autres musiciens, pendant plus de 10 heures dans le cratère même du volcan !

Elle s’investit beaucoup dans les arts multimédias et sa musique pour la vidéo, les documentaires et le cinéma a été présentée dans de nombreux festivals, musées, galeries et biennales à travers le monde. Ses œuvres de concert ont été interprétées par l’orchestre à cordes CAMERATA/ARMONIA ATENEA, l’ensemble DISSONART, l’Orchestre des jeunes d’Athènes et le quatuor à cordes GALAXY.

Tania GIANNOULI a reçu de nombreuses distinctions et récompenses : en 2026, elle a été nominée dans la catégorie principale « Pianiste de l’année » lors du 74e sondage annuel des critiques du Downbeat ; en 2025, elle a été élue « Pianiste révélation de l’année » lors du 73e sondage annuel des critiques du Downbeat, devenant ainsi la première et unique musicienne grecque à figurer dans ces classements prestigieux ; en 2023, elle a été honorée par les Greek International Women Awards (GIWA) en tant que personnalité visionnaire ayant eu un impact significatif dans les domaines des arts et de la culture ; et en 2021, elle a été nominée pour le Deutscher Jazzpreis aux côtés des pianistes Tigran HAMASYAN et Shai MAESTRO. Le sondage annuel des critiques « Top Jazz », organisé depuis 1982 par le magazine italien Musica Jazz (l’un des sondages les plus importants d’Europe), l’a proclamée « Nouveau Talent international » de l’année 2023 (premio Gian Mario Maletto). Elle est souvent invitée à parler de son travail, à former les nouvelles générations et à participer en tant qu’artiste en résidence dans divers contextes. À l’automne 2022, elle a été artiste en résidence, aux côtés de Nik BÄRTSCH, au festival Enjoy Jazz.

Meeting of the spirits !

Pourrait-on dire, en clin d’œil à quelques formations exceptionnelles du guitariste John McLAUGHLIN. « Toujours plus à l’Est » pourrait aussi être une devise pour nos deux comparses : l’un, Nik BÄRTSCH, puise dans la rigueur épurée de l’esthétique japonaise une tendance au minimalisme qui lui fournit pléthore de micros-motifs qu’il superpose et enchevêtre en combinant malicieusement des mesures qui se décalent – comme un ostinato à quatre temps auquel un leitmotiv obsédant à trois ou cinq temps confère un swing hypnotique. Quant à Tania, c’est bien aussi à l’Est, mais un Est balkanique cette fois, qu’elle trouve l’inspiration des lignes modales et des modulations inattendues qu’elle articule pour créer des climats étranges aux mélodies pleines d’un charme étrange ou déroutant tour à tour.

Nik BÄRTSCH lui aussi a ses tropismes balkaniques ! Tout comme BARTOK, qui considérait que le piano était prioritairement un instrument de percussion (dans sa célèbre Musique pour Cordes, Percussions et Célesta, le piano est positionné, sur scène, au centre, dans le groupe des instruments de percussion qu’encadrent deux sections de cordes (cf. https://rythmes-croises.org/musique-pour-cordes-percussion-et-celesta-de-bela-bartok-histoire-et-analyse-dune-oeuvre-singuliere-et-majeure/ )

En ce sens, Nik BÄRTSCH pousse l’intégration du piano dans ce pupitre avec encore plus de conviction (si tant est que Béla BARTOK eût pu sembler « hésitant » à marteler le clavier dans son Allegro Barbaro !). Il utilise différents étouffoirs pour estomper ses notes et exploite le registre des harmoniques du piano, mais il recourt aussi à des mailloches dont il frappe la structure métallique du piano, utilisant celle-ci comme un instrument de percussion. Son travail remarquable sur les timbres met à mal la légende d’un piano qui serait « détimbré » ! Son sens inouï des nuances et son art des attaques apportent couleurs et éclats lumineux à son jeu.

De ces singularités stylistiques, des personnalités distinctes qui composent ce duo, émerge cette osmose et cette complémentarité où la structure et l’improvisation se lient à la perfection, ce sans doute car les intentions des deux pianistes sont bien à l’unisson de chacune des pièces et de l’ensemble du projet. Le duo se connaît bien, car Tania et Nik sont coutumiers du partage de la scène depuis bientôt quatre ans désormais. Et le caractère osmotique de leur démarche ne fait que se conforter davantage à chacune de leurs tournées européennes (dont hélas la France n’a guère bénéficié jusqu’à présent), osmose dont témoigne clairement l’album Metakosmos.

On peut enfin voir en ce titre, encore, une allusion – et peut-être un hommage – au génie de BARTOK qui avait produit une remarquable somme pédagogique à travers les 153 études pour piano qui constituent son Mikrokosmos.

L’eau à la bouche :

Pour introduire ce voyage auquel nous convie le duo, voici le teasing de la première des huit pièces qui constituent l’album, Willow Wind (« le vent dans les saules » que l’on entend frémir avec ces trilles étouffées imitant le son du cymballum).

Le trailer de l’album est ici :

L’album, enregistré en avril 2025 est disponible 3 formats ; numérique, CD, vinyle depuis le 23 octobre 2026. Bienvenue dans l’espace introspectif et nuancé auquel nous convient Tania GIANNOULI et Nik BÄRTSCH ! Bonne écoute chers amis !!!!

Philippe Perrichon

Site : https://www.nikbaertsch.com/

Page : https://nikbaertsch.bandcamp.com/album/metakosmos